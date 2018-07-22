中原：港島東中心觸目登記竟高達......

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至7月18日，2018年7月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄5,440宗及709.0億元。預測7月份宗數約9,000宗及1,050億元，按月跌2.7%及上升30.0%。7月份登記價升量跌，主要是港島東中心一宗價值197億元的商廈登記推高所致，刺激7月份金額繼1997年4月1,078.7億元及1997年7月份1,154.8億元後，有望創自1991年有紀錄以來第三次按月金額升破1,000億元，並創下歷史第三高。若扣除後，料7月金額錄約850億元，較6月份的807.8億元上升5.2%。宗數則連續兩個月高企9,000宗以上，反映市況交投活躍。

二手私人住宅方面，7月份暫錄得2,486宗，總值211.3億元。預測整月登記為4,200宗及360億元，跟6月份的4,324宗及371.8億元相若。二手市場持續暢旺，帶動登記數字連續4個月高企4,000宗以上及350億元附近。

大型屋苑方面，2018年7月份嘉湖山莊暫錄26宗。沙田第一城錄25宗、美孚新村20宗及太古城15宗。

一手私人住宅方面，7月份暫錄1,332宗及205.4億元。預測整月登記為1,800宗及275億元，較6月份的2,053宗及294.7億元，顯著下跌12.3%及6.7%。雖然一手買賣略為回落，但仍然迫近2,000宗水平。發展商持續推售新盤，相信8月份的一手登記會繼續於高位企穩。

2018年7月份暫時最高登記宗數的新盤是北角柏蔚山，暫錄330宗及79.9億元。第二為大角咀利奧坊‧凱岸，暫錄305宗及19.8億元。第三為大埔嘉熙，暫錄286宗及25.7億元。

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