星光文化(01159-HK)自願公布最新業務發展

星光文化(01159-HK)公布，自願公布最新業務發展，其中該集團組投，由本集團簽約的著名導演羅蘭‧艾默里奇(Roland Emmerich)導演，馬克‧戈登(Mark Gordon)製片，伍迪‧ 哈里森(Woody Harrelson)，曼迪‧摩爾(MandyMoore)和盧克‧伊萬斯(Luke Evans)主演的史詩類劇情片《中途島》(Midway)將於2018年9月開拍，預計將於2019年上映。

曾獲得奧斯卡最佳原創劇本獎的尼爾‧喬丹導演，曾獲得奧斯卡最佳女主提名的法國演員伊莎貝‧雨蓓主演的驚悚╱犯罪類電影《遺孀》，已進入後期製作階段。目前該部電影由資深國際銷售公司Sierra/Affinity公司進行國際銷售，目前國際地區總銷售額預計600萬美金。預計於2018年9月的多倫多電影節首映，正式上映預計在2018年年底或2019年年初。

該集團投資拍攝的歷史傳奇大劇《中國女皇》，預計10季，每季10-12集，預計首播集劇本將於2018年年底前完成，作為講述武則天傳奇故事的首部英文電視劇，項目擬邀請溫子仁、羅伯特‧澤米基斯，朱浩偉，羅蘭‧艾默里奇等導演作為試播集導演，同時目前亦在陝西與陝西廣電集團就《中國女皇》項目洽談商議建設影視城的可能性。

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