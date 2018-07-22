〈榮化將下市〉榮科營運不受影響 Q3加工費穩定並可望上攀

KKR 決議將 100% 收購榮化 (1704-TW) 股權，榮化最快將在今年底完成股權交割而下市，而榮化轉投資持股逾 6 成的 CCL 銅箔基板廠榮科 (4989-TW) 今天則指出，榮科與榮化各為獨立法人，營運並不受榮化股權變動影響。

證券分析師黃漢成則表示，KKR 以溢價 17% 收購榮化 100% 股權，就目前榮化股價來看，仍有套利空間，研判可能引導明日榮化開盤跳空上漲並漲停，而投資人在買不到榮化的情況下，可能轉向追逐榮科股票，造成榮科股價走高；就經營面來看，KKR 全面收購榮化 100% 股權，榮化經營權穩定，對榮科營運也有利。

榮科將於 6 月 28 日正式上市掛牌交易，榮科發言人蔡孟修強調，大股東持股依規定強制集保，大股東不會因榮化股權轉移而有變動的狀況。

榮化持股 64.96% 的榮科，主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他應用於 PCB 上游銅箔基板生產；公司今年並將以生產去瓶頸他方式小幅擴張產能。

榮科第 2 季營收為 6.81 億元，季減 23.17%，年減 22.69%，累計上半年營收為 15.68 億元，年減 16.38%，蔡孟修指出，銅箔基板加工費自去年第 4 季到今年第 2 季都維持同樣水準，顯示在第 2 季市場需求淡季時，仍有相同明確的市場需求，也讓加工費未因淡季而出現下滑，第 3 季進入需求旺季，加工費走勢可望穩定並可能溫和上攀，而汽車市場需求預期將在本季下旬回溫。

榮科今年首季營收 8.87 億元，毛利率 19.02%，季減 1.31 個百分點，年減 12.83%，稅後純益 9893 萬元，季減 21.65%，年減 54.88%，每股純益為 0.71 元。

至於 KKR 是否可能一併全面收購榮科其他流通在外股權，榮科表示，目前並未沒有聽到這樣的說法。

榮化今天宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議。KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)。