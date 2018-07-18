義美千金打造保時捷新北中心開幕 拚5年損平

由義美千金高易誼規劃主導的全新保時捷新北展示暨服務中心今 (18) 日正式對外開幕，由食品業跨入銷售高級進口車，令外界相當矚目，高易誼說，斥資高達 12 億元打造的保時捷中心，目的要讓「不懂車的消費者也會覺得看到設備很高級」，這就是最大的競爭優勢，並力拼 5 年後要損平。

高易誼是尚騰汽車董事長，愛車也開始賣車，她說，中心內提供最好的各項設備並不是一個賣點，而是「必須給車主給的東西」、「要做到讓消費者進來之後，想更多了解這個地方」，就會成功。

過去保時捷一向由永業經銷販售，這次義美拿下新北經銷權後，作法相當積極，高易誼強調，除了位於新莊的優異據點，方便北市、新北市甚至桃園的消費者前來，也導入最好的機器設備。

高易誼強調，要讓車主感受到「同樣在原廠，可以同樣的價格享受到更好的售後服務」，至於銷售價格，則是以保時捷總公司的定價銷售，與其他經銷商並無差異。

高易誼也說明，即便目前投入的 12 億元資金看起來相當龐大，但保時捷絕對是可以讓經銷商賺錢的品牌，目標 5 年後要達成損平。

義美跨入保時捷的銷售市場後，對汎德永業集團造成一定的壓力，但永業也不甘示弱，汎德永業集團董事長唐榮椿表示，正在內湖打造全新的保時捷展示中心，基地面積達 4200 坪，可同時展示 22 台車，預計 2020 年完工，屆時規模為亞太區最大。