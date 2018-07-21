中國銀行業一些領域風險隱患仍突出 上半年處罰金融機構798家--銀保監會

中國銀行保險監督管理委員會周五稱，盡管當前銀行業風險總體可控，但一些領域風險隱患仍然比較突出，一些體制性制約因素沒有根本消除，打破傳統觀念束縛還存在諸多困難，外部沖擊的不確定性不斷加大，銀行業面臨的形勢依然嚴峻覆雜。

刊登在銀保監會網站的新聞稿顯示，上半年共處罰銀行業金融機構798家、罰沒14.3億元；處罰責任人962人，其中罰款3,026萬元，取消175人一定期限直至終身的銀行業從業及高管任職資格。

銀保監會針對銀行業市場亂象的上半年排查評估和現場檢查已結束。銀行業金融機構自查各類問題13.6萬個、涉及金額13萬億元人民幣。各級監管部門現場檢查1,051家銀行業金融機構，發現各類問題1.48萬個、涉及金額2.47萬億元。

銀保監會稱，下半年，會嚴格按照打好防範化解金融風險三年攻堅戰的路線圖和時間表，突出問題導向，抓住主要矛盾，註重工作節奏，講求工作方法，穩步推進整治市場亂象。

「切實引導銀行業實現高質量發展，在保持國民經濟平穩運行的基礎上精準“拆彈”，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。」新聞稿稱。

路透北京7月20日

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