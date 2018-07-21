中國國稅地稅徵管改革落地 先合併機構再接收社保和非稅收入征管

中國國務院辦公廳日前發布國稅地稅征管體制改革方案，要求堅持整體設計、分步實施，采取先掛牌再落實「三定」規定，先合併國稅地稅機構再接收社會保險費和非稅收入征管職責。

新華社周五援引方案內容稱，要先把省區市稅務局改革做穩妥，再紮實推進市縣稅務局改革的步驟，逐項重點工作、逐個時間節點抓好落實，確保2018年年底前完成各項改革任務。

方案並明確從2019年1月1日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。

改革方案還就完成新稅務機構掛牌、制定新稅務機構「三定」規定、開展社會保險費和非稅收入征管職責劃轉、推進稅費業務和信息系統整合優化、強化經費保障和資產管理、清理修改相關法律法規等重點改革任務進行了具體部署，並明確了相關保障措施。

要求各省、市、縣稅務局按期逐級分步完成集中辦公、新機構掛牌並以新機構名義開展工作。從嚴從緊控制機構數量，進一步優化各層級稅務組織體系和征管職責，完善結構布局和力量配置，做到機構設置科學、職能職責清晰、資源配置合理。

按照便民、高效的原則，合理確定非稅收入征管職責劃轉到稅務部門的範圍，對依法保留、適宜劃轉的非稅收入項目成熟一批劃轉一批，逐步推進。要求整合納稅服務和稅收征管等方面業務，優化完善稅收和繳費管理信息系統，更好便利納稅人和繳費人。

改革方案強調，通過改革，逐步構建起優化高效統一的稅收征管體系，為納稅人和繳費人提供更加優質高效便利服務，提高稅法遵從度和社會滿意度，提高征管效率，降低征納成本，增強稅費治理能力，確保稅收職能作用充分發揮，夯實國家治理的重要基礎。

路透北京7月20日

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