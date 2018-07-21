這次不是一場「口水戰」！ 邱騰華：美關稅若加碼香港下半年訂單勢受影響

中美貿易戰持續，商務及經濟發展局局長邱騰華出席電台節目時指出，這次不是一場「口水戰」，而是一場已落實的糾紛。美國自本月實施關稅後，約20%內地經本港轉口到美國的貨品受影響，一旦關稅加碼，估計影響會達50%，相信在不明朗因素下，本港下半年的訂單數量將受影響。

他估計，一旦美國再次落實增加關稅，將會影響一半內地經本港轉口到美國的貨品，政府會對貿易戰作審慎評估及對策。

邱騰華又稱，自世貿成立以來，全球國家一直減少貿易壁壘，但美國以增加關稅來扭轉貿易逆差，相信影響會非常廣泛。本港已為貿易戰做準備措施，包括為企業向客戶增加免費保險評估，由3個增至6個。

對於香港會否直接向美國進行游說，邱騰華指出，國際貿易是雙邊或多邊的合作，不應是壁壘分明，又認為毋須求他們收回成命。

邱騰華指，特區政府自從今年初以來，一直評估中美貿易磨擦對本港經濟影響，政府會小心審慎作出評估，如果太樂觀會準備不足，太悲觀則會自亂陣腳。他又批評美國加徵關稅是逆世界潮流而行，過去二十年國際間都想方設法減低貿易壁疊，今次特朗普的舉措屬於「大倒車」。

不過，他補充，美國並非香港單一貿易伙伴，美國對進口貨品加徵關稅，對本港造成的影響有限，因為在國家「一帶一路」倡議下，本港企業有機會拓寬市場，政府亦推出專項基金，協助港商發展內地市場。

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