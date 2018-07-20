〈房產〉6月五大銀行新承做房貸利率1.624% 創史上次低

台灣央行今 (19) 日公布 6 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 413.39 億元，較上月減少 35.24 億元，主要是因上月有新成屋交屋潮；同時，房貸利率續下滑 0.003 個百分點至 1.624%，創 2010 年 6 月以來新低，也是史上次低，央行說明，低利環境並未吸引投機炒作再起，目前房市買盤仍以自住客為主。

央行認為，近期房貸利率大約都處在 1.6-1.7% 左右，首購族的低利「青年安心成家方案」占比，由上月的 17.2% 略降至 16.5%。

據六都地政局發布的 6 月買賣移轉棟數來看，與 5 月相比，台北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市出現 7.7-18.3% 不等的衰退，僅新北市因有板橋新成屋交屋潮，帶動月增近 4%。

累計上半年六都合計移轉棟數達 10.3 萬棟、年增 4.8%，其中，北市 1.3 萬棟、年成長 18.9% 表現最熱，房市處在緩步打底復甦階段，房仲業者指出，目前仍以自住需求為主。

而 6 月消費性貸款金額 52.13 億元，較上月一口氣衰退 27.69 億元，創 4 個月來低點，也較去年同期衰退 4%，央行認為不至於解讀成內需力減緩，上半年合計消費性貸款仍較去年同期增加 8 億元。

另外，央行公布 6 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.301%，較上月的 1.464% 下降 0.163 個百分點，主要因周轉金和資本支出貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，則 6 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.313%，較 5 月的 1.520% 下降 0.207 個百分點。