中國銀保監會就《商業銀行理財業務監督管理辦法》公開徵求意見

銀保監會網站消息，為落實黨中央、國務院關於打好防範化解重大風險攻堅戰的決策部署，促進統一資產管理產品監管標準，推動銀行理財業務規範健康發展，銀保監會根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》相關要求，起草了《商業銀行理財業務監督管理辦法(徵求意見稿)》，現向社會公開徵求意見。

《辦法》與“資管新規”保持一緻，主要對商業銀行理財業務提出了以下監管要求：一是實行分類管理，區分公募和私募理財產品，單隻公募理財產品的銷售起點由目前的5萬元降至1萬元。二是規範產品運作，實行淨值化管理。三是規範資金池運作，防範“影子銀行”風險。四是去除通道，強化穿透管理。五是設定限額，控製集中度風險。對理財產品投資單隻證券或公募證券投資基金提出集中度限製。六是控製槓桿，有效管控風險。七是加強流動性風險管控。八是加強理財投資合作機構管理。八是加強理財投資合作機構管理。十是實行產品集中登記，加強理財產品合規性管理。

《辦法》指出，在過渡期安排方面，與“資管新規”保持一緻，併要求銀行結合自身實際情況，按照自主有序方式製定本行理財業務整改計劃，經董事會審議通過併經董事長簽批後，報監管部門認可。監管部門監督指導各行實施整改計劃，對於提前完成整改的銀行，給予適當監管激勵。過渡期結束後，對於因特殊原因而難以回表的存量非標準化債權類資產，以及未到期的存量股權類資產，經報監管部門同意，商業銀行可以採取適當安排，穩妥有序處理。

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