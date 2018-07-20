中國新城市(01321-HK)擬進一步收購浙江新農都22.65%股權

中國新城市(01321-HK)與眾安房產(00672-HK)聯合公佈，有關2017年8月21日，眾安盛隆(中國新城市間接非全資附屬公司)向杭州東方收購浙江新農都全部股權的19.85%。

於2018年7月20日，眾安盛隆與杭州東方訂立股權轉讓協議，眾安盛隆同意向杭州東方收購浙江新農都全部股權的22.65%，代價約為人民幣3.53億元(將透過中國新城市配發及發行代價股份而支付)。待完成後，眾安盛隆將擁有浙江新農都全部股權的合共42.5%。

收購代價須透過中國新城市按發行價每股2.47港元向杭州東方或其指定代名人發行合共1.78億股代價股份而結算，發行價每股代價股份2.47港元較於2018年7月20日每股中國新城市股份收市價溢價約123%。代價股份相當於中國新城市於本公告日期的現有已發行股本約9.72%；及經配發及發行代價股份而擴大的中國新城市已發行股本約8.86%。

據悉，中國新城市為眾安附屬公司。於本公告日期，眾安擁有中國新城市已發行股份總數約69.21%。浙江新農都主要從事投資控股及農產品交易，浙江新農都集團的主要業務為開發、建設及管理農產品物流中心。

公告稱，根據股權轉讓協議擬進行的收購事項將令中國新城市集團把握隨著長江叁角洲地區的持續城鎮化、經濟增長及居民生活水平提高而對農產品現代物流平台需求所帶來的業務及發展機遇，從而可提升中國新城市集團的收入。這有利於集團整體的長期增長及可持續發展，在長期而言增強股東價值。

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