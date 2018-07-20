【港股解碼】淨利複合增速達30%的長飛光纖上市A股，給予50倍估值高嗎？

2018年7月20日A股市場迎來了光纖光纜行業首支A+H股長飛光纖（601869-CN;06869-HK）,從公司招股說明書披露長飛光纖A股股本為4，0600.8314萬股，其中5779.05萬股於2018年7月20在A股上市交易。

招股說明書進一步披露，公司是光纖光纜行業的龍頭企業，是全球最大的光纖預製棒光纖和光纜的供應商，形成了棒纖纜一體化的完整產業鏈，為全球通信行業及包括公用事業、運輸、石油化工及醫療等其他行業提供多樣化的光纖光纜產品及相關解決方案。

上面我們看到公司業務做的夠大，但是其業務在行業內有什麼亮點呢？

技術自主化程度較高

長飛光纖是國內唯一純做光纖光纜、深入佈局光纖光纜全產業鏈的企業。自1992年投產以來，公司產銷量連續多年位居中國第一，在全球同類企業中也是處於前三位。

以前長飛光纖為了突破光纖預製棒國外公司的壟斷地位，公司投入大量研發資源，成為全國唯一掌握PCVD、VAD、OVD三種光纖預製棒工藝的企業。據測算、調研，2015-2017年公司的光纖預製棒產能約為1500/1900/2500噸，占行業產量近半。在國內光棒材料供不應求的背景下，公司是唯一具備外銷能力的光棒企業。

公司除過在光纖技術實現自主化之外，公司還在不斷的加大研發投入，加深自己的業務壁壘。從公司招股說明書披露，長飛科技擁有完善的研發平臺，包括研發中心和國內光纖光纜行業內唯一的國家重點實驗室。公司研發中心專注於光纖預製棒、光纖及光纜的研發、技術管理與測試。研發中心內部測試實驗室已取得多項認證。公司已經成功研發了包括低水峰光纖、色散補償光纖和保偏光纖等多個專有創新產品。

大量的研發投入使長飛光纖的技術在業內處於領先地位，而整個行業需求量也是供不應求，怎麼看長飛光纖都處於“長長坡、厚厚雪”的賽道上面。那麼我們再看看公司良好的業務反映到公司業績上是怎麼樣？

三年淨利潤增長100%

長飛光纖近三年營業收入和淨利潤均保持快速穩定增長。2015年底營業收入從67.4億元增長至2017年底的103.7億元；淨利潤從2015年底的5.5億元增長至2017年底的12.3億元。數據中可以看出不管是公司營業收入還是淨利潤均保持健康快速增長，近三年淨利潤複合增長率達30%以上，此業績增速在A股市場也是寥寥無幾。

（圖片來源：長飛光纖招股說明書）

2018年一季度長飛光纖業績繼續保持高速增長，一季度公司實現營業收入24.6 億元，較上年同期增長35.24%；淨利潤3.8億元，較上年同期增長74.68%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤3.7億元，較上年同期增長 66.90%。從長飛光纖一季度數據看，公司業績一如既往地穩健且有加快的趨勢，那麼就此業績增速，長飛光纖A股上市之後合理的估值是多少呢？

股價100元高嗎？

我們要想確定一家公司其合理估值，應該從行業和財務方面去分析。

從行業角度看，長飛光纖所屬通信行業，而光通信行業持續保持高景氣，公司產品供不應求，長期看公司所處的行業賽道夠長，未來隨著科技的發展，生活中方方面面都需要用到光纖。

從財務角度看，公司在A股發行股份時動態市盈率約為16倍，而公司近三年淨利潤複合增長率達30%以上，2018年一季度公司淨利潤增速更是達到了70%，明顯上市初期公司股價在A股定價較低。如果我們在結合行業看，公司所處的行業具有高景氣度，公司又是行業龍頭，擁有領先的科研技術，未來業績增速具有良好的保證，給予40倍的動態市盈率屬於合理範疇。

如果以公司2017年業績做基礎，給予公司動態市盈率40倍，對應公司股價在A股合理價格約為80元，但如果考慮到公司作為新上市企業且屬於行業龍頭，給予50倍估值也不為過，對應股價約為100元。

以上我們只是客觀分析長飛光纖在A股上市後的合理估值及股價，如果我們在考慮到A股投機風氣較重，比如前一塊時間在A股上市的藥明康德、華大基因等，經過市場一輪炒作後估值都上百倍，所以給予長飛光纖四五十倍的估值還是比較合理。

作者：鄭鵬超

編輯：黎璐璐

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