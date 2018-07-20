【港股解碼】長安汽車有“毒”——受長安福特所“坑”，上半年年度業績大幅下滑

近年來我國乘用車行業已經進入穩定的發展期，根據中國產業資訊網公佈的數據，2017 年全年我國乘用車銷量為 2471.83 萬輛，同比增長 1.4%，較 2016 年同期累計銷量增速（狹義乘用車 15.3%）有較大回落；預計未來5年內，我國汽車銷量有望增長3%—5%。

放眼國內整個乘用車行業，已經基本告別了2000年至2010年十年高速增長期，進入了穩定的增長時期。雖然我國乘用車行業與發達國家還存在一定的差距，但是長遠來看，我國汽車保有量提升空間還很大。

即便如此，也不是每個車企的業績都是正向發展——重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱：長安汽車；股票代碼：000625—CN）便是其中之一。

上半年年度業績下滑67.54%-63.21%

7月14日，長安汽車發佈《2018年半年度業績預告》，根據公告顯示，公司實現歸屬上市股東淨利潤人民幣15億元至17億元，與去年同期46.2億元相比下降幅度67.54%-63.21%。

（圖片來源：深交所）

這一刺眼的數據不得不讓人大吃一驚，作為國內品牌汽車的領導者業績出現大幅下滑還是值得關注的。

長安汽車其發展歷史可以追溯到洋務運動的上海洋炮局，為開創中國近代工業的發展做了貢獻。伴隨著改革開放的大潮，在上個世紀八十年代長安正式進入汽車領域。1997年經證監會批准正式在A股掛牌上市。

面對本次半年度利潤大幅下滑，長安汽車也毫不避諱的做出正面回應：因為來源於合營企業的投資收益大幅下降，導致公司半年度業績出現同比大幅度下滑。

雖然長安汽車並沒有具體指出是哪一家合資企業，但根據市場靈敏的嗅覺，業內人士紛紛認為這家合資企業就是長安福特。

曾經有人說“百年福特毀於長安”，但事實剛好相反。

根據長安汽車在7月10日公佈的《2018 年 6 月份產、銷快報的自願性資訊披露公告》，今年6月，長安汽車主要合資企業長安福特、長安馬自達的銷售量分別為2.9萬輛和1.2萬輛；與去年同期的6.4萬輛和1.6萬輛相比，銷售量下滑約54.7%和25%。

（圖片來源：深交所）

以上只是6月單月數據，如果將長安福特和長安馬自達上半年銷量匯總就會發現，長安馬自達的銷量和去年同期相比，數量基本是持平的；而長安福特和去年同期相比卻是暴跌15萬輛，由2017年上半年的37.3萬輛一路下滑至22.7萬輛。

雖然長安標緻雪鐵龍和長安鈴木也是長安汽車的合資企業，由於上半年汽車銷售總量加一起不超過2.7萬輛，微弱的銷售占比對公司業績影響可以忽略不計。

由此可見，長安汽車今年上半年業績大幅下滑主要是受長安福特所累。

上半年業績不佳的長安汽車在資本市場的表現又是如何呢？

資本市場中，長安汽車的表現依舊不盡如人意。整體上看，股價處於下行階段。根據東方財富提供的數據顯示，今日早盤一開，長安汽車便一路向下，盤中最低價7.80元/股，下午長安汽車開始發力反彈，明顯後勁不足，尾盤報收7.92元/股；成交量12.85萬手，總交易額1.01億元。

（圖片來自：東方財富）

公司股價受業績支撐，下行的股價趨勢背後往往是令人失望的業績表現。

根據長安汽車2017年年報和2018年第一季度報數據顯示，長安汽車分別實現營業收入人民幣800.12億元、200.11億元，與各自上一年同期相比分別增加1.87%和13.26%；實現歸屬母公司股東淨利潤71.37億元和13.92億元，與各自同期相比淨利潤下降30.21%和42.04%。

除此以外，年報數據還顯示，長安汽車在2016年和2017年自主品牌對其總體利潤的貢獻不足10億元。

同時，今年1月至6月，長安汽車受“機油門”的影響，讓其引以為豪的主力產品SUV—CS75銷量嚴重下滑。受此事件影響，另外兩款SUV車型—CS35和CS55的銷售量在三四月份一直處於低位。

（圖片來源：長安汽車2018年一季報）

（圖片來源：2017年年報）

由此可見，長安汽車糟糕的業績是其股價連續下跌的最主要原因，長安汽車還是否具有投資價值，投資者還需謹慎對待。

無論是業績下滑還是股價下跌，依舊改變不了長安汽車國產汽車企業巨頭之一的地位。但是長時間依賴單一合資品牌、車型老舊的長安已經被比亞迪、吉利等後起之秀嚴重分流汽車市場。長安汽車若想重新奪回市場，尋求轉型迫在眉睫。

文：劉玲玲

編：黎璐璐

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