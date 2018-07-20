【安聯投信】法說傳佳音 權值股撐腰 台股收復半年線

市場正面看待重要指標股法說，20 日台股受此激勵，開高走高，在重要電子股領軍下，權值股發揮撐盤作用，挹注更多市場信心，加上外資持續買超，終場大盤以上漲 96.73 點，收在 10932.11 點，收復半年線，周線連二紅，成交值近 1645 億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，有鑑於貿易戰雜音干擾轉為常態化，隨著重要法說和財報周相繼登場，市場焦點逐漸回歸基本面。財報表現和產業展望牽動盤面變化，評價面和部分漲價題材能否延續，也成為資金移轉、類股輪動快速的另一考量因素。

在籌碼面部分，廖哲宏表示，近期外資動向持續轉為正向，有利提振市場信心。根據證交所統計，相較於 6 月外資累積賣超逾 800 億元，7 月以來外資累積賣超 162 億元，但近兩周外資已轉為淨買超 170 億元，20 日單日更出現近 80 億元的淨買超，未來動向值得關注。

在技術面，廖哲宏表示，近期台股在年線附近反覆築底，顯示在貿易戰等利空反覆干擾下，下檔仍相對有撐；台股自 7 月 6 日收長下影線後出現止跌反彈，在站穩年線後於季線及半年線間作整理，如今周線連二紅，站上半年線，接下來需觀察能否持續守穩在半年線之上。

回到產業面，廖哲宏表示，科技產業榮景延續，產業長線趨勢不變。若進一步從重要指標法說展望來看，第三季高階手機訂單需求增溫狀況可望高於預期，加上高速運算需求也有望持續增長，因此，半導體也將由智慧型手機、汽車、高效能運算和物聯網等新科技成長所帶動。

展望後市，廖哲宏表示，重要指標股法說會報佳音，為市場增添更多信心，接下來，隨著電子業即將步入產業旺季，料業績成長題材股仍將擔綱支撐盤面的要角，近期市場應會將注目焦點再轉向基本面，聚焦在主要科技大廠陸續召開法說會所公布的財報數據和產業展望上。

廖哲宏表示，iPhone 新機未來新功能更間接帶動相關供應鏈和的表現，加上即將步入產業旺季，蘋果與非蘋陣營將陸續發表新機，有望支撐相關板塊的表現。中長期而言，在 5G 通訊與 AI 發展，都將帶動半導體內含價值持續提升，可望推升高速運算需求成長，繪圖晶片、CPU 等相關產值的增加。

受惠新台幣匯率走貶，外銷產業第二季匯兌收益可觀，部分受惠族群也可留意。

但另一方面，廖哲宏表示，隨著全球 PMI 指數去年底來到高點後、今年以來逐步下滑，如果參考歷史經驗，該指數通常習慣列為觀察工具機類股走向的領先參考指標之一，加上這類族群評價偏高，以及中國不確定相對高，影響後市展望，建議保守看待。

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