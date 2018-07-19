新興市場即將華麗轉身？

新興市場資產便宜的價格、攀升的企業獲利與穩健的基本面，將抵銷美國升息、強勢美元與貿易戰所帶來的風險。貝萊德的首席多資產策略師 Isabelle Mateos y Lago 表示：「我們喜歡新興市場資產，尤其是新興市場股市」。 新聞來源: 鉅亨網 2018-7-18

經歷 1 月底以來的下跌後，新興市場股市出現反彈訊號。先前引起下跌且跌幅較高的拉丁美洲國家股市，近期表現強勁，本季以來，阿根廷、巴西及墨西哥股市分別上漲 8.36%、7.34% 及 7.2%（皆使用美元計價計算績效），稱霸全球主要國家股市。考量到新興市場經濟數據已經開始轉佳，鉅亨基金交易平台認為新興市場匯率及股市貶勢都過頭，未來反彈機率高。

1. 經濟轉強，新興市場匯率貶過頭

經濟數據轉佳，新興市場匯率可望反彈

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場匯率指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從用來衡量整體經濟數據好壞的花旗驚奇指數來看，新興市場經濟數據正慢慢的好轉（從 6 月 15 日的 - 27.1 升高至最新的 - 1.5），相較之下，同期間美國經濟數據反而小幅轉差（由 15.1 降低至 11）。根據鉅亨基金交易平台觀察，新興市場與美國經濟數據間的差距與新興市場匯率走勢相關，且有約半年的領先期。從上圖可看出，新興市場與美國經濟數據的差距已經觸底回升，較落後的新興市場匯率也可望止貶回升。

2. 新興市場股市也跌過頭

新興市場股市下跌幅度過大

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場及 MSCI 世界指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為該數值減去過去 12 個月平均值後，再除以過去 12 個月標準差。

不像資金充沛且貨幣政策空間較寬廣的已開發國家，新興市場不論是實體投資或資本市場，都依賴國際資金的流入。因此，衡量海外資金流入狀況的新興市場匯率，走勢自然與股市相似。1 月底以來，相較於已開發國家股市不到 10% 的跌幅，新興市場經歷近半年的資金外流及貨幣貶值，股市最大跌幅高達 18%。相對較高的下跌幅度也讓新興市場股市與已開發國家股市相對值來到 - 2.43 個標準差（代表相對於已開發國家股市，新興市場股市非常便宜），只略高於 2008 年 10 月的 - 2.57 個標準差，新興市場股市明顯跌過頭。

3. 金融危機還沒到，新興市場搶反彈

除了匯率有觸底回升的訊號跟股市跌過頭外，同期間全球金融壓力趨緊，則是另一有利新興市場股市的訊息（代表新興市場並非全因為自身因素下跌，來自外部的全球金融壓力升高才是原因）。從 2000 年以來，新興市場股市 5 個月內下跌超過 10% 的次數共 42 次，其中有 22 次發生在全球金融壓力升高超過 0.3 的期間，之後 1 年新興市場股市平均上漲 14.7%；剩下的 20 次則發生於全球金融壓力指數變化較低，甚至下降的期間，而之後新興市場股市往往也延續先前的跌勢。今年 1 月至 6 月，新興市場股市下跌 14.8%，同期間全球金融壓力指數升高 0.39，隨著全球金融壓力的回落，新興市場股市也有機會快速反彈。

全球金融壓力升高並引發新興市場大跌，反彈可期

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：2000/1-2018/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處全球金融壓力升高引發新興市場大跌定義為，過去 5 個月全球金融壓力指數升高幅度超過 0.3 且新興市場股市下跌幅度超過 10%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

全球、區域型新興市場基金較穩當

儘管我們認為新興市場匯率及股市反彈機率較高，但部份新興市場國家內部確實存在問題（土耳其、南非及委內瑞拉面臨政策錯誤及失效的風險），建議投資人不要將資金過度集中於單一新興市場國家，以整體新興市場基金搭配全球股票及高品質債券基金，才能兼顧風險與報酬。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡)- 全球新興市場精選股票基金 (美元)

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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