〈人民幣刷一年低〉人民幣反彈 彭博：國家隊已進場護盤

中國人民銀行 (PBOC) 週五 (20 日) 下調人民幣中間價位，人民幣匯率應聲重跌，人民幣兌美元一度貶破 6.81。《彭博社》報導，由於人民幣近日來連續下跌，中國國家隊已於週五 (20 日) 進場拋售美元維穩人民幣匯價，故午後收復 6.80 關口，離岸人民幣現報 6.7949。

週五 (20 日) 中國人行 (PBoC) 連續七個交易日下調人民幣中間價，今報 6.7671，下調 605 基點，降幅為兩年來最大。

稍早人民幣兌美元一度貶破 6.81，所幸午後美元兌人民幣回漲 0.1%，收復 6.80 關口，離岸人民幣現報 6.7949。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

市場人士透露，中國一家大型銀行已在週五 (20 日) 上午人民幣跌至 6.81 兌 1 美元時，入場拋售美元，而在人民幣跌幅收斂之後，該銀行停止了拋售美元。

中國光大銀行香港分行資金部副主管顏劍文指，中國人民銀行 (PBoC) 最多只會讓人民幣匯率有序地下跌，絕不會為了避免資本外逃，放任人民幣貶值。

在過去一個月，人民幣是 30 多個主要貨幣中表現最差的貨幣，而人民幣重跌已減弱市場對其他新興市場國家的信心，更促使大宗商品價格暴跌。

昨日 (19 日) 美國總統川普在接受 CNBC 採訪時抨擊人民幣「像石頭一樣墜落」，美元強勢上漲將使美國經濟處於不利的處境，爾後美元下跌約 0.5%。