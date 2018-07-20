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〈人民幣刷一年低〉人民幣反彈 彭博：國家隊已進場護盤

人民幣兌美元今(20日)一度貶破 6.81 關口。(圖：AFP)
人民幣兌美元今(20日)一度貶破 6.81 關口。(圖：AFP)

中國人民銀行 (PBOC) 週五 (20 日) 下調人民幣中間價位，人民幣匯率應聲重跌，人民幣美元一度貶破 6.81。《彭博社》報導，由於人民幣近日來連續下跌，中國國家隊已於週五 (20 日) 進場拋售美元維穩人民幣匯價，故午後收復 6.80 關口，離岸人民幣現報 6.7949。

週五 (20 日) 中國人行 (PBoC) 連續七個交易日下調人民幣中間價，今報 6.7671，下調 605 基點，降幅為兩年來最大。

稍早人民幣美元一度貶破 6.81，所幸午後美元人民幣回漲 0.1%，收復 6.80 關口，離岸人民幣現報 6.7949。

美元兌離岸人民必 15 分鐘走勢圖　圖片來源：investing.com
美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖　圖片來源：investing.com

市場人士透露，中國一家大型銀行已在週五 (20 日) 上午人民幣跌至 6.81 兌 1 美元時，入場拋售美元，而在人民幣跌幅收斂之後，該銀行停止了拋售美元

中國光大銀行香港分行資金部副主管顏劍文指，中國人民銀行 (PBoC) 最多只會讓人民幣匯率有序地下跌，絕不會為了避免資本外逃，放任人民幣貶值。

在過去一個月，人民幣是 30 多個主要貨幣中表現最差的貨幣，而人民幣重跌已減弱市場對其他新興市場國家的信心，更促使大宗商品價格暴跌。

昨日 (19 日) 美國總統川普在接受 CNBC 採訪時抨擊人民幣「像石頭一樣墜落」，美元強勢上漲將使美國經濟處於不利的處境，爾後美元下跌約 0.5%。

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