〈人民幣刷一年低〉如坐雲霄飛車 早盤狂瀉午後大行進場拉回

離岸人民幣繼昨 (19) 晚貶破 6.8 大關後，今 (20) 日早盤最低曾貶到 6.8366，跌幅逾 400 點。中間價更狂瀉 605 點，幅度為兩年來之最，讓外界看傻了眼。但午後離岸人民幣一路拉升，一度拉回到小幅走升，交易員指出，主要是大行在離岸與在岸市場出手，穩定市場情緒。

人民幣這幾天來如雲霄飛車般一路向下，今天人民幣中間價更讓市場跌破眼鏡，人行一早開出落在 6.7671，下跌幅度高達 0.9%，創下兩年來之最。無視美國總統川普前幾個小時才在媒體上放話，砲轟人民幣「正向石頭一樣的下墜」。

離岸人民幣昨晚衝破 6.8 大關後，今天早盤更一鼓作氣向下，最低下探 6.8366，跌幅超過 400 點，再創一年新低。在岸人民幣繼昨天暴跌 0.9% 之後，今天最低則貶到 6.8366，跌幅近 0.6%。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

不過到了中午，人民幣開始見到拉抬力量，甚至雙雙一度由貶轉升。交易員表示，人民幣中間價今天比市場預期開得更高，推動市場情緒繼續購匯，但等在岸跌到 6.81 之後，大行在離岸和在岸市場均出手提供美元流動性，抑制市場購匯情緒，隨後兩地匯價雙雙縮減跌幅，逐步穩住並在區間震盪。

交易員認為，在經歷這輪大跌後，加上美元指數在川普抱怨強勢美元之後適度回調，預計人民幣會暫時先盤整尋找下個方向，此時要特別留意中國官方釋出的訊號。不過，目前還沒辦法知道底部在哪裡，如果美元貶一些，人民幣向下動力就會小一些，若持續走升，人民幣順勢貶值是合理的。

也有市場人士指出，中國需要的不是人民幣升值，官方也沒意願改變匯率貶值的方向，只是「不需要快速大幅貶值」，重點在於「控制速度」而不需要「控制幅度」。