川普打破傳統「指點」聯準會：不為升息開心 它可能干擾經濟

川普罕見直言不喜歡聯準會升息,在聯準會主席重申漸進升息立場後連漲三日的美元急跌。

美東時間 7 月 19 日本周四,川普接受 CNBC 採訪時說,他沒有為聯準會升息「激動」(thrilled),每次經濟走強聯儲就要再次升息。「實際上,我沒有為此開心(I am not happy about it)。但同時我讓他們做他們覺得最適合的事。」

川普評價鮑威爾今年出任聯準會主席,稱他在聯儲委任了一個很優秀的人。但他認為聯儲升息可能幹擾美國經濟復甦,稱擔心升息的時機可能不好,在日歐央行都保持貨幣寬鬆時,升息可能會讓美國處於「劣勢」(disadvantage)。他說,歐洲在搞貨幣寬鬆,歐元在下跌。美元在上漲,這讓我們處於劣勢。

眾所周知,聯準會作為央行是獨立於美國聯邦政府的機構,其決策不應受政界因素影響。川普也承認,他的言論罕見,但並不在乎。他說:

「我只是說了我作為公民會說的話。有人會說,可能你身為總統不該這麼講。我本可以不怎麼介意別人怎麼說,因為我的看法沒有變。」

「我們對經濟做了努力,之後利率上升了,我不喜歡這樣。」

華爾街日報報導此後稱,川普是表示,希望聯準會停止升息。

前達拉斯聯儲主席 Richard Fisher 評論稱,川普越界了。「偉大美國經濟的一大標誌是聯準會獨立。沒有哪個總統應該干預聯儲的工作。如果我是鮑威爾,我會無視川普,做我自己的工作,我有信心他會這樣的。」

白宮此後表示,川普尊重聯準會的獨立性。白宮聲明稱,川普對利率的看法是眾所周知的,川普 7 月 19 日關於利率的表態乃重申長期立場。

市場反應:美元短線跳水 人民幣高漲 美債走高 黃金反彈

川普講話後,美元指數短線跳水跌破 95.0,一度跌至 94.90 刷新日低,周四稍早曾漲至 95.65,創下一年來新高。白宮表態後,美元指數略有回升,回到 95 上方。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 評論稱,幾乎沒有聽到過哪位現代美國總統對聯準會的政策路線施壓。所以,川普對聯儲利率的評價可能讓市場最近擁抱美元的動作驟然降溫。

隨著美元回落,離岸人民幣兌美元上揚 377 點,最高觸及 6.7641 元,短短半小時之內相繼收復 6.80、6.79、6.78 和 6.77,日內跌幅收窄到 0.3% 左右。白宮表態後,人民幣跌落 6.77 和 6.78,跌幅擴大到 0.5% 以上。

川普講話後,10 年期美債跌幅擴大,向 2.83% 左右的日內低位逼近。白宮表態後回到 2.85% 上方。

現貨黃金一度抹平日內跌幅轉漲,逼近 1228.90 美元 / 盎司,此後重回跌勢,截至更新跌破 1225 美元,跌超 0.2%。

聯準會一再重申升息立場 鮑威爾明確和政治絕緣

從上周到本周,從鮑威爾本人的訪談和國會證詞,到聯準會公布的報告,無一不顯示聯準會仍在堅持循序漸進升息的道路。

美東時間上周四公布的上任以來首次接受的廣播採訪中,鮑威爾重申漸進升息立場,稱如果讓太低的利率保持太久,將會有過高的通膨,或者產生資產泡沫或是房產泡沫。如果行動太快,可能無意中讓經濟陷入衰退或者打斷通膨回升到 2%。

當時採訪主持人提到,川普和他的首席經濟顧問庫德洛都是傾向低利率的人,庫德洛還鼓勵聯準會非常緩慢地升息。

鮑威爾表示,他一點也不擔心白宮等政界方面影響。聯準會長期以來執行政策的傳統是,和一切政治關注點保持獨立。聯儲嚴格以毫無政治色彩的方式運作,基於詳細分析行動,而且把記錄公開,不把政治考量納入考慮範疇。「不管是公開還是私下裡,白宮沒有任何讓我擔心聯準會獨立性的表態。」

次日公布的聯準會半年度貨幣政策報告顯示,上半年美國經濟穩健擴張,但高度槓桿率的公司借貸水平高企。預計漸進式升息將與目標相吻合。

本周二鮑威爾在國會聽證會上宣讀的證詞中提到,當前最佳途徑是保持漸進升息,很難預料貿易政策對經濟的影響,但長期關稅偏高對經濟不利。美國經濟當前面臨的風險大致均衡,聯準會意識到升息太快或太慢的風險。

華爾街見聞曾提到,這份證詞符合鮑威爾 2 月 5 日就任聯準會主席以來的一貫立場,看好現階段美國經濟和就業市場,認為通膨沒有失控的跡象,因此重申當前最佳途徑是漸進升息,並稱很難預料貿易政策對經濟前景的影響。

按照聯準會上月公布的最新預測,大多數聯儲官員都預計今年聯儲將合計升息四次,即在 3 月和 6 月之後還會升息兩次。

川普評論聯準會升息當天,本周四芝加哥商業交易所(CME)的「聯準會觀察工具」顯示,目前美國聯邦基金期貨交易市場預計,今年 9 月聯儲升息至少 25 個基點的機率超過 88%。若以每次升息 25 個基點估算,截至 12 月末,至少合計升息四次的機率超過 60%。