〈人民幣刷一年低〉人民幣走跌怎麼投資 看看外資怎麼做

離岸人民幣昨晚貶破 6.8 大關，當投資人對人民幣走勢糾結時，外資持續在中國市場掃貨，更有分析師提醒投資人，別老是抱怨外資成功抄底，自己卻老是在市場調整中錯失時機。

《上海證券報》報導，在人民幣持續下探的過程中，外資一直在「買買買」人民幣資產，背後原因就是長期看好中國經濟。根據中國外匯局數據顯示，光是今年上半年外國證券投資跨境資金淨流入年增 2 倍。

此時，中國債券市場也在崛起。富達國際預測，在未來 3-5 年內，會有大約 2800 億美元外資湧入中國債券市場。標普全球評級近來公佈的債券調查也顯示，投資人普遍看好中國將繼續維持先前的經濟成長路徑，基礎設施及電信領域仍有良好的投資機會，對於違約風險也並無過多擔憂。

調查中更有，超過一半 (55.6%) 的全球固定收益投資人計劃在未來 12 個月內增加對中國的投資，這項比例比過去四輪調查的平均結果高 10 個百分點。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤更提醒：「中國投資人往往抱怨外資老是成功抄底，卻在市場調整中因慌張而錯失時機。」

過去一周內，外資透過滬股通和深股通北上淨流入 A 股份別超過人民幣 50 億元和人民幣 20 億元。值得注意的是，今年第二季開始，外資早已加速入場，4 月 - 6 月份淨流入資金量合計超過人民幣 1000 億元。

富達國際股票基金經理周文群表示，目前 A 股正在築底，長期看好消費、醫療和高端製造，經過這輪估值修復後，短期內看好保險、銀行和材料板塊。貝萊德中國股票主管朱悅表示，未來兩年的大環境是政策基調變化抵消貿易摩擦負面影響，以及推動改革並保持經濟增速，強調短期市場失去信心反而是一大機會。偏好受惠於結構性改革且獲利好、估值合理的行業，超額配置金融、材料和能源類股，低配置的類股是醫療、IT 和房地產。