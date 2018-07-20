台塑化Q3受原油上漲利益縮減影響 獲利表現恐較Q2衰退

台塑化 (6505-TW) 第 2 季每股純益達 2.65 元，創歷年同期新高。展望第 3 季，法人認為，烯烴利差將在下游庫存去化後，重啟漲勢，而煉油事業部分，原油日煉量雖將較第 2 季增加，但原油近來上漲利益縮減，可能使第 3 季每股純益較第 2 季表現衰退、僅為 2.12 元。

台塑化第 2 季受惠油價上漲利益高於預期，帶動煉油業獲利增溫，烯烴業務獲利已逐步回溫，加上匯兌收益達 15.2 億元，使第 2 季每股純益創歷年同期新高、達 2.65 元。法人認為，第 3 季雖然烯烴利差將在下游庫存去化後，重啟漲勢，而煉油事業部分，原油日煉量雖將較第 2 季增加，但原油近來上漲利益縮減，可能使第 3 季每股純益僅為 2.12 元。

台塑化總經理曹明表示，由於第 2 季受惠國際油價大漲，油品存貨表現特別好，使第 3 季相較之下，油品價差較第 2 季稍微減少。至於國際油價，曹明則說，目前油價處高檔震盪，但要突破 80 美元相當困難，假如有其他政經因素影響，可能造成油價短時間的跳升。

曹明表示，油價第 1 季平均為 67.1 美元，第 2 季為 74.9 美元，目前所有全球信託與顧問公司根據產油國銷售與經濟變化評估，認為油價第 3 季可能上看 75 至 80 美元，但第 4 季可能下修至 72 美元，不過，若伊朗封鎖荷莫茲海峽的石油運輸，造成中東石油無法對外運輸，就會造成較大層面的影響。

台塑化 (6505-TW) 今年第 2 季合併營收 1923.28 億元，季增 5.6%，年增 38.44%；歸屬母公司業主稅後純益 252.26 億元，季增 37.8%，每股純益達 2.65 元。

