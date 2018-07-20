光磊今除息 感測元件再度擴產2成 新產能成就下半年營運動能

光磊 (2340) 於今 (20) 日除息，每股配發 1.35 元現金股息，除息參考價為 25.75 元，車載、穿戴式裝置等感測元件應用面成長，投入 4 億元資本支出，增加感測元件產能約 2 成，新產能 6 月底陸續投產，屆時月產能將由 30 億顆提升到 35 億顆，擴產效應 7 月開始浮現。台灣 LED 供應鏈鎖定利基型、技術門檻高產品線進行轉型，相關應用包括 IR LED、感測、車用，以及特殊照明，光磊、鼎元 (2426) 鎖定感測元件為重心，產線滿載同步展開擴產。



光磊去年下半年感測元件產能擴充約 1 成，月產能提升到 30 億顆，伴隨新產能開出，感測元件營收比重由去年底 44.92%，上升到今年首季的 48.15%，產能滿載且接單能見度佳，著手再度擴產 2 成，若以目前月產能推算，完成擴產後，月產能將達 35 億顆，主要應用車內指示燈、卡車燈等車用市場為主，智慧手錶、智慧手環等穿戴式裝置 7 月之後可望放量。



光磊首季營收為 13.11 億元，毛利率約 30.63%，稅後淨利為 1.59 億元，每股盈餘為 0.36 元，第二季營收約 13.88 億元，季增 5.8%，受惠感測元件新產能開出，帶動下半年營收表現。

