希華上演彎道超車 上半年每股稅前賺0.88元 可望贏過晶技

希華晶體 (2484-TW) 第 2 季在有利產品組合出貨發威下，獲利明顯提升，法人估第 2 季稅前盈餘將挺升到 1 億元水準，稅後純益估達 8000 萬元，每股稅前盈餘將達 0.88 元，可望超越龍頭廠晶技 (3042-TW) 自結的 0.8 元。

希華南科石英晶棒長晶廠，目前訂單也是滿載供不應求，總經理曾孟榮指出，目前包括光學元件及石英元件對石英晶棒需求明顯增加，加上原供應的中國大陸廠及俄羅斯廠紛紛停爐及減產，希華確定將重啟在日本的長晶廠生產供貨，最快明年第 1 季日本長晶廠即有晶棒的產出貢獻營收。

希華第 2 季營收 7.03 億元，季增 2.63%，年減 18.79%，營收較去年同期衰退，主要是去年同期有代大陸石英元件廠採購設備並納入營收，造成比較基期偏高，若扣除這筆代採購設備營收，第 2 季營收將較去年同期成長。

依照目前希華接單及下半年在高階的 TCXO 代工訂單來看，確定每月將增加約 1000 萬元營收，法人以此預估，今年希華每股純益將挑戰 2 元以上水準，較去年同期倍增。

曾孟榮也指出，希華目前完成在台高階產品產能擴充 20%，依照市場需求上揚情況來看，第 3 季訂單接單表現可望優於第 2 季。資本支出方面，希華預計今年將為 2 億元。

希華透過大洋洲策略聯盟夥伴合作，已順利通過全球通訊基地台龍頭認證，預期第 2 季起將開始有高階 TCXO 產品出貨營收挹注，主要供應 5G 基地台建置。

晶技今年第 2 季營收僅 18.62 億元，創 9 年新低，毛利率與第 1 季相同，維持約 22% 的水準；在匯兌因素挹注下，稅前獲利達 1.47 億元，季增 44.55%，單季每股稅前盈餘為 0.46 元；依晶技目前手中訂單估算，第 3 季營收將達 21.5 億元，季增約逾 15%。

晶技累計今年前 6 月稅前盈餘達 2.48 億元，年減 56.8%，每股稅前盈餘為 0.8 元。