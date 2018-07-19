亞洲航空公司的崛起：站在需求的肩膀上 在不確定中持續擴張

經濟穩健增長，居民收入增加，亞洲地區的商務休閒出行需求快速擴張，給當地航空業帶來可觀的發展空間。

相比於北美地區相對飽和的航空市場，亞洲還大有可為。亞太地區貢獻了全球約 60% 的人口數量和 GDP 增長，但目前在航空客運量中的占比只有不到三成。

去年，亞太地區航空公司的客運需求年增長率攀升至全球首位，為 1994 年以來首次。

廉價，是新崛起的亞太地區航空公司重要的一項屬性。亞太航空中心（CAPA）此前的分析曾提到，廉航在飛機訂單中占據了約 70%。2014 年以來，亞太地區航空公司在每名乘客身上的收益，已經連續四年下滑。

儘管部分地區（如韓國的廉航公司）已經出現了航空產能過剩的趨向，但受到需求激增的誘惑，航空公司仍在持續擴張。彭博社日前的一則報導提到，空客公司與馬來西亞的亞洲航空公司，將達成約 230 億美元的飛機訂單。亞洲航空是亞洲地區最大的廉航公司。

台北的初創企業星宇航空，也計劃訂購約 60 億美元的寬體客機。星宇航空創辦於今年 5 月，創始人張國煒是長榮航空創始人第四子。

航空需求：中東到亞太

亞洲航空業的壯大，是建立在踩着海灣對手的基礎上的。

這種從中東到亞洲的變化，可以從載客量和客運量的增長中窺見一斑。IATA 的數據顯示，2011 年以來，環太平洋亞洲地區的客運量增速持續保持領先，並且自 2017 年以來，增速顯著超出中東地區。

曾經連續多年保持載客量雙位數增長的中東航空公司，增速在去年出現了明顯放緩。卡塔爾航空更是出現了業務收縮。

數據來源：IATA

競爭激烈

亞太地區的航空蛋糕越來越大，想要從中分一塊的公司自然也就越來越多。

在全球旅行者投票選出的 Skytrax 全球十大航空公司排行榜中，來自亞洲的航空公司占據了七席。但這些亞洲老派的航空公司，最大的威脅來自廉航。而且，在直飛越來越受出行者青睞的背景下，價格更低的中國航空公司，越來越兩邊吃香。

中國的航空公司一直在拓展長途航線，新加坡航空公司和香港的國泰航空這樣以服務見長的公司，都在價格方面敗下陣來。

而且，隨著中國地區機場基礎設施的逐漸完善，地理位置相近的其他地區的航空公司，壓力也越來越大。深圳機場在「十三五」規劃中被定為「國際航空樞紐」，該機場的客流量持續增加，已經開通的 44 條國際航線覆蓋了亞洲、歐洲、北美州、大洋洲等主要城市。

中國內地的航空公司，途徑港澳地區的中轉航班已經明顯減少。深圳機場進一步分流中轉旅客，目前深圳前往大洋洲的中轉旅客已經達到航班旅客的六成，不但給港澳台乃至東南亞航空公司帶來更大壓力，曾經作為超長途飛行的境外中轉城市，經濟也會深受其累。

上半年，中國基礎設施建設投資的部分增長相對穩定，給下半年的發力提供了一定空間。一名不願透露姓名的政府官員提到，在國際貿易形勢不穩定的背景下，下半年中國部分地區會加大固定資產投資，來應對經濟下行的壓力；鐵路、公路及其他基礎建設都會是重點發力的對象，「規模越大的項目，越容易獲批」。

2019 年下半年，北京的大興國際機場將投入使用；如果基建的發力，能幫助上海、廣州、深圳的機場進一步擴容，接納更多的班機，中國的航空業在亞洲的競爭優勢或許會更加明顯。

貿易形勢變幻

但其他亞洲航空公司也不是沒有機會——在全球貿易形勢面臨長期不確定性的壓力下，一方面，中國航空公司受到匯率方面的壓力，可能需要控制機隊擴張的速度；另一方面，新的航線擴張，可能會更多地面向亞歐等其他市場，包括貨運航線。

匯率對航空公司的影響尤其明顯。飛機訂單、油費的交付都以美元為單位，而全球範圍內的融資也需要支付以美元計的利息。新加坡大華銀行的一名分析師提到，美元每上升 1%，對中國國航意味著每年損失 2.8 億美元，南航是 2.78 億美元，東航也有 2.6 億美元。

如果中國的航空公司因此而限制購買飛機的速度，其他亞洲航空公司有望填補中國機場擴張帶來的運力需求。

另一方面，中美之間的貿易形勢不確定，如果要維持經濟的增長，亞洲內部、亞歐之間貨運航線可能會有一定的發展空間，但這需要建立在貿易不確定性未明顯影響全球經濟擴張的基礎上。

IATA 最新發布的數據顯示，今年 5 月，全球航空貨運需求年增率增長 4.2%，較今年年初的疲弱有小幅反彈。但貿易不確定性促使企業選擇更快的空運，可能是航空貨運需求增長的原因之一，具體的航空需求仍需要進一步觀察。