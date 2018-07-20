台股盤中－台積電領軍指數開高收復半年線 站穩10900點關卡之上

台股今 (20) 日受惠台積電領軍大漲，加上股王大立光、聯發科等權值股力挺多方，指數開盤便成功收復季線、半年線，並站上 10900 點關卡，惟盤中受到鴻海紅翻黑，台塑四寶等權值股表現疲弱拖累，指數漲幅稍收斂，預估今日成交量約 1600 億元。

台股今日上漲 30.96 點，以 10932.51 點開出，盤中最低來到 10902.67 點，最高來到 10963.95 點；櫃買市場則以 151.29 點開出，盤中最低來到 151.29 點，最高來到 152.34 點。

蘋概三雄部分，台積電昨 (19) 日雖二度調降全年財測，第 3 季表現也不如過往旺季暢旺，但其釋出高階智慧型手機需求回升的訊息，也維持至 2021 年前每年美元營收仍可成長 5-10% 的目標，外資法人看好後市，激勵昨日美 ADR 收盤大漲，今日台股開盤也頗有利空出盡味道，跳空開高大漲逾 4%，最高衝上 235.5 元，順利完成填息，也成為台股今攻高的最大功臣。

大立光也同樣表現強勢，股價開低走高，盤中一路向上攀揚，一度大漲逾 4.7%、站上 5295 元，創今年新高；鴻海則是股價開高後，盤中由紅翻黑，在平盤附近區間震盪，下挫約 0.12%、為 85.1 元。

六大光學鏡頭廠傳出為因應客戶需求，將積極擴產，未來 3 年內產能將擴增 5 成或翻倍，激勵光學族群股價同步走揚，揚明光、佳凌、聯一光盤中亮燈漲停，今國光也大漲逾 7%，大立光、玉晶光上漲超過 3%，亞光與先進光則是漲幅超過 2%。

玉晶光相關權證。資料來源：鉅亨網整理

法人指出，電子股進入修正整理，而下半年步入傳統旺季，外資近來持續買入台積電、鴻海與群創等電子股，顯示外資資金逐漸回流，市場多頭從被動元件轉至蘋概股，因此法人卡位的電子股中，又以蘋概股為大宗，可留意光學鏡頭、PCB、觸控與機殼等蘋概族群。