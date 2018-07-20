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台股盤中－台積電領軍指數開高收復半年線 站穩10900點關卡之上

台股盤中—台積電領軍指數開高收復半年線 站穩10900點關卡之上。(鉅亨網資料照)
台股盤中—台積電領軍指數開高收復半年線 站穩10900點關卡之上。(鉅亨網資料照)

台股今 (20) 日受惠台積電領軍大漲，加上股王大立光、聯發科等權值股力挺多方，指數開盤便成功收復季線、半年線，並站上 10900 點關卡，惟盤中受到鴻海紅翻黑，台塑四寶等權值股表現疲弱拖累，指數漲幅稍收斂，預估今日成交量約 1600 億元。

台股今日上漲 30.96 點，以 10932.51 點開出，盤中最低來到 10902.67 點，最高來到 10963.95 點；櫃買市場則以 151.29 點開出，盤中最低來到 151.29 點，最高來到 152.34 點。

蘋概三雄部分，台積電昨 (19) 日雖二度調降全年財測，第 3 季表現也不如過往旺季暢旺，但其釋出高階智慧型手機需求回升的訊息，也維持至 2021 年前每年美元營收仍可成長 5-10% 的目標，外資法人看好後市，激勵昨日美 ADR 收盤大漲，今日台股開盤也頗有利空出盡味道，跳空開高大漲逾 4%，最高衝上 235.5 元，順利完成填息，也成為台股今攻高的最大功臣。

大立光也同樣表現強勢，股價開低走高，盤中一路向上攀揚，一度大漲逾 4.7%、站上 5295 元，創今年新高；鴻海則是股價開高後，盤中由紅翻黑，在平盤附近區間震盪，下挫約 0.12%、為 85.1 元。

六大光學鏡頭廠傳出為因應客戶需求，將積極擴產，未來 3 年內產能將擴增 5 成或翻倍，激勵光學族群股價同步走揚，揚明光、佳凌、聯一光盤中亮燈漲停，今國光也大漲逾 7%，大立光、玉晶光上漲超過 3%，亞光與先進光則是漲幅超過 2%。

玉晶光相關權證。資料來源：鉅亨網整理
玉晶光相關權證。資料來源：鉅亨網整理

法人指出，電子股進入修正整理，而下半年步入傳統旺季，外資近來持續買入台積電、鴻海與群創等電子股，顯示外資資金逐漸回流，市場多頭從被動元件轉至蘋概股，因此法人卡位的電子股中，又以蘋概股為大宗，可留意光學鏡頭、PCB、觸控與機殼等蘋概族群。

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