【大昌投顧】盤前分析－台股昨日開高走低，早盤走勢相對強勁

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走低，早盤走勢相對強勁，不過無法攻克 10900 點整數關卡，尾盤由紅翻黑，終場以下跌 7.08 點作收。短線上月線趨勢下彎，季線附近有壓，難免有所整理，不過多方缺口來測試，未被回補，仍是偏多看待，且價跌量縮，量價並未失衡，後勢續觀察，籌碼面外資由連三買，挹注台股動能。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，但價漲量縮，量價仍有背離疑慮，回測多方缺口仍見支撐，顯然多方格局未被破壞，中小型個股雖然波動幅度大，依舊較為熱絡。

3. 金融指數相對弱勢，月線能否有所支撐，並且翻揚趨勢，需要觀察。電子指數漲幅收斂，但位階仍較為強勢，美科技股續強與否，對電子股有所影響，持續關注，而昨日強勢族群有光學元件、矽晶圓、光碟等。傳產類股則由水泥、汽車零組件等表現較佳。

4. 歐盟委員會宣佈，自 7/19 起正式啟動進口鋼材保護措施 (safeguard)，將對碳鋼熱冷軋鋼帶捲、電磁鋼片、不銹鋼熱冷軋等 23 項鋼材進口設限，只要超過過去 3 年配額都要課徵 25％關稅，且配額採全球統一計算。

5. 根據金融時報報導，中美貿易戰讓大陸對美國黃豆課 25％關稅來反制，促使大陸買家取消採購美國黃豆，尋找巴西等黃豆來取代美國貨源，讓巴西黃豆價格較美國高出的溢價創近 4 年新高。