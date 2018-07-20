台積電法說利空出盡 股價跳空大漲填息完封

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 二度調降全年財測，第 3 季季增幅度也不如過往旺季暢旺，不過台積電釋出高階智慧型手機需求回升的訊息，同時也維持至 2021 年前每年美元營收仍可成長 5-10% 的目標，外資法人看好後市，喊買進的外資券商佔多數，激勵昨日美 ADR 收盤大漲，今日台股開盤也頗有利空出盡的味道，盤中大漲逾 4%，最高衝上 235.5 元，順利完成填息。

台積電第 3 季營收預估季增約 8%，毛利率、營益率皆上揚，第 3 季 7 奈米比重將達 1 成以上，影響部分毛利率，不過整體稼動率上揚，因此支撐雙率增加，台積電也預期全年營收約成長 7-9%，較原先預估的 10% 少了 1-3 個百分點，主要原因在於虛擬貨幣需求不如預期。

相對虛擬貨幣，台積電反而看好智慧型手機需求回升，整體市場當中，高階手機的出貨預估將較去年成長，中階則衰退，低階則估持平，而台積電自身智慧型手機營收則估較去年衰退，反映了今年整體市場規模停滯不前的趨勢。

相比之下，台積電看好高速運算、物聯網與車用電子商機，高速運算預估年增 4 成，物聯網、車用則各有 2 成成長率，帶動今年營收上揚，市場解讀高速運算除虛擬貨幣外，還有許多 AI、大型數據中心的伺服器晶片需求，成為拉升主力。