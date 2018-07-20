台股盤前─多頭指標台積電績優獲國際認證 大盤將震盪向上

台北股市在今 (20) 日有台積電 (2330-TW) 法說會後的首日交易，在其美國 ADR 收盤上漲 3.64% 為其成績單及下半年優勢擊掌歡呼之下，證券分析師黃漢成指出，台北股市大盤在構築完成三重底型態下，將有利於震盪向上走勢。

但就美國股市的今早收盤表現來看，由於總統川普總統聯準會 (Fed) 升息，銀行股下跌，美國股市收低。收盤道瓊工業平均指數收低 134.79 點或 0.53% 至 25064.50。Nasdaq 指數收低 29.15 點或 0.37% 至 7825.30。S&P 500 指數收低 11.13 點或 0.40% 至 2804.49。費城半導體指數收低 3.64 點或 0.27% 至 1365.82。

美國聯準會 Fed 今年已升息 2 次，預期 2018 年底前，將再升息 2 次。不過，在科技的科技類股收盤報價來看，輝達、蘋果及高通都上漲，在美國進入超級財殼周同時，其亮眼表現也代表蘋概、通訊及人工智慧的概念股今吸引目目光的焦點。

至於台積電董事長劉德音、總裁魏哲家昨日從創辦人張忠謀手中接棒後召開首場法說會，釋出第 3 摩季展望偏弱，估營收僅季增 8%，並二度下修全年營收年成長預估為 7-9%，低於原預估的 10%，同時調降年度資本支出近 1 成，原預估 115-120 億元降 100-105 億美元。台積電在第 2 季的每股純益為 2.79 元。

就整體台股走勢而言，昨日台股集中市場終場下跌 7.08 點或 0.07%，以 10835.38 點作收，成交值為 1416.64 億元，包括積電、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 收盤股價都上漲，證券分析師黃漢成表示，台股昨日的此一量價結構正常，值得注意的是先前如環球晶圓 (6488-TW) 在拉回修正的過程中，觸及季線隨即反彈，目前觀察股后國巨 (2327-TW) 的修正走勢，是否在季線形成強大的支撐，仍待觀察。

雖然昨日大盤指數走跌，證券、期貨分析師張陳浩表示，台股指數分別在 6 月 28 日的 10633 點、7 月 6 日 10523 點及 7 月 11 日的 10635 點打了典型的「三重底」型態，台股大盤大跌不易。

市場重要訊息部分，生技展昨日揭幕，總統蔡英文公開指出，政府推動法規鬆綁，希望更多本土企業投入生技醫藥產業，同時期盼生醫能與資通訊（ICT）產業的合作，大力發展跨領域產品與服務，讓台灣成為數位醫療的領先國家。