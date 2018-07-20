◆盤勢分析

1. 川普抨擊 Fed 升息，Fed 今年已二次升息，預期 2018 年底前，將再升息二次。歐盟正擬定商品清單，準備對美國提高歐洲汽車關稅，進行報復。道瓊成份股 IBM 公布獲利與營收均高於預期，股價上漲。eBay 公布營收與本季財報預估讓人失望，股價下跌。目前為止，逾 13% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 85.1% 獲利高於預期。週四美股下跌，跌幅介於 0.27 至 0.53％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、 均線：支撐為月線附近，壓力為 11,000 點附近。

（3）、 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值進入超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並收復半年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

4. 2330 台積電昨（19）日舉行法說會，公布第 2 季稅後純益 722.9 億元，季減 19.5%，年增 9.1%，每股純益為 2.79 元，為近四季低點，略優於法人預期；上半年獲利年增 5.3%，每股純益 6.25 元。針對半導體產業的四大成長平台，台積電董事長強調，台積電高速運算電腦（HPC）業務受惠人工智慧（AI）及加密貨幣成長快速，今年營收估計可達 25%，年增 40%，但未來幾年，營收占比應會超過行動裝置，成長動能強勁。7 奈米比重攀升速度將決定台積電下半年獲利的回升程度。台積電 19 日 ADR 上漲 3.6%。

5. 受惠蘋果新機將問世，相關主力軟板供應商營運表現在 7 月起進一步升溫。6269 台郡、4958 臻鼎分別看好營運一路旺到年底、10 月，隨著相關新應用需求帶動，相關材料供料需求也同步感受旺季拉貨力道。軟板廠以外，蘋果全產品線硬板供應商 2313 華通、IC 載板廠 3189 景碩也有望反映終端需求放量。蘋果平價機種將是今年產品能否熱賣的關鍵。

6. 中國大陸全力發展半導體產業，全中國大陸陸續有超過 20 多座半導體廠將在近年內落成啟用，對於矽晶圓的需求相當驚人，訂單能見度看到 2020 年。展望下半年，6488 環球晶除了透過去瓶頸提昇產能之外，在大陸上海的 Ferrotec 量產、產品報價持續上調，以及新台幣匯率的助攻，都可望讓業績穩定向上。矽晶圓價格趨勢目前仍將持續向上。