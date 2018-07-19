【倫元投顧】蘋果派拉回布局

◆盤勢分析

今天台股開高站上季線 10841 點，但是衝高後又回落下來，顯示 10900 點的賣壓相對頗重，不過盤面是以 2330 台積電、2317 鴻海等電子權值股穩盤，說明法人買盤相對積極；則台股有機會在季線附近震盪打底。從盤面來看，被動元件族在 2327 國巨庫藏股利多無法再激勵股價後將進入整理結構，該族群因為漲價效益還未結束，故在拉回到合理價位區後可望止跌；這狀況跟 DRAM 不同，DRAM 的報價開始鬆動，因此 DRAM 族將走下跌趨勢。漲價題材股只剩下半導體矽晶圓還值得期待，至少在 2020 年之前報價沒有下跌疑慮，目前只是等待中國大陸 12 吋晶圓廠投產，就是另一波漲勢的啟動。

從另一個角度分析，此波被動元件族群從 3 月漲到 6 月，在連漲 4 個月之後已成功帶動投機力轉強，短期而言，這波投機力應該仍然鍾情在該族群身上，是故被動元件跌深後會有搶短買盤進來，一直要等到搶短力道消失才能真正進入沉澱籌碼期；換句話說，其他具有前景的次產業將會以「進二退一」方式進行漲升節奏。其實股價在初升段時都是慢慢漲，到主升段時漲勢才會加速，最後末升段就是噴出走勢。

楊天迪分析師

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