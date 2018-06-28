迪士尼併21世紀福斯 業內人士：因為你要夠大才能競爭

Imax (IMAX-US) CEO Richard Gelfond 週三 (27 日) 表示，大型媒體合併將刺激更多大製作電影和電視節目，影視巨頭迪士尼收購 21 世紀福斯集團，這是大勢所趨。

Gelfond 表示，「中型企業必須與串流媒體公司或者像是 Lions Gate (LGF.A-US) 等公司競爭。」「當這些串流媒體公司提供更多服務時，這中型媒體企業被迫出售，一點也不讓人驚訝。」

他說，「在高階市場上，你只會看到 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)、Hulu 和蘋果 (AAPL-US) 在製作高成本的賣座內容產品。」

Gelfond 認為迪士尼 (DIS-US) 收購 21 世紀福斯 (FOXA-US) 是「無可避免」的，因為電影產業正走向「越來越多的大手筆製片」，或者與高調的影星合作的大預算電影。

Gelfond 說，3 年前，大型製片只佔票房的 25%，但如今已佔了 30% 以上。據 Statista 統計，這對於全球票房收入來說是一門大生意，2016 年全球電影票房收入約為 380 億美元，但預計到 2020 年時將達到近 500 億美元。

Gelfond 說，「你必須夠大才能競爭。」

針對福斯資產的長期媒體競標大戰似乎在週三結束，因為迪士尼贏得美國反壟斷當局批准，以 713 億美元收購該公司，條件是須出售 22 個地區體育電視網。

不過是一天前，迪士尼調高它原本對福斯 525 億美元的出價，高高康卡斯特 (CMCSA-US) 的 650 億美元。

Gelfond 表示，總有一天，Netflix 和 Hulu 等新媒體串流媒體公司將把它們的內容直接在 Imax 電影院播放，而不是在它們自己的平台上。