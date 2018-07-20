舒潔母公司欲出售利潤過低的歐洲業務 預計金額達12億美元

舒潔面紙母公司金伯利克拉克 Kimberly-Clark (KMB-US) 正在探索出售其歐洲衛生紙業務，試圖通過退出利潤較低的地區，來削減成本和銷售放緩的趨勢。

KMB 股價週四 (19 日) 下跌 0.34% 來到 103.55 美元。

KMB 股價日線趨勢圖

據消息人士透露，舒潔面紙和好奇寶寶尿布的製造商 KMB 已聯繫私募股權公司，評估他們對收購該業務的興趣，金額可能會超過 10 億歐元 (約 12 億美元)。

KMB 的歐洲產品組合包括英國和愛爾蘭的衛生紙品牌 Andrex、奧地利和瑞士的 Hakle、以及比利時、義大利和西班牙的 Scottex。

目前還不清楚是否 KMB 只出售業務還是連同品牌一起出售，及 Kleenex 和 Cottonelle 的歐洲販售權。KMB 近年來也面對電子商務的夾擊，挑戰品牌和不斷變化的習慣所帶來的快速變化市場。

今年早些時候，該公司表示將考慮退出一些利潤較低的業務，主要是競爭激烈的消費用品區塊。該部門一直受到上漲的物價及低價品牌的競爭。

總部位於德州的 KMB 還表示，計劃在全球 91 家工廠中關閉或出售其中的 10 間，並削減 5000 個工作崗位，約佔其員工總數的 13%，並至 2021 年努力削減 20 多億美元的成本。

這也不是該公司首次從歐洲退出，2012 年它退出了西歐和中歐大部分地區的尿布業務，專注於當時看到的中國、巴西、和俄羅斯等快速增長地區。

據 Euromonitor International 的數據，西歐零售紙巾市場，包括紙巾、衛生紙、餐巾紙、和紙巾，去年的總市場價值約 147 億美元。而 KMB 則排行第 2 位，市場份額為 10%，僅次於瑞典的 Essity 公司。

同時，歐洲對 KMB 也是相當艱難的，必須與更有地緣關係的跨國公司如寶潔 (PG-US) 和聯合利華 (ULVR-LN) 競爭。

KMB 將於 7 月 24 日 (下週二) 公布第 2 季財報，而分析師認為重點將是如何節降成本。今年第 1 季度，該公司減少了 9 千萬美元的成本，預計未來 4 年將節降 15 億美元的成本。