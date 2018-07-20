蘋概股Skyworks 5G印鈔機猛 盤後股價續漲 3%

蘋果供應商思佳訊 (Skyworks) (SWKS-US) 週四（19 日）盤後公布最新財報，non-GAAP 每股純益 (EPS) 為 1.64 美元，當季營收 8.943 億美元，皆優於華爾街預期，推升股價揚升，盤後續漲約 3%。

受益於物聯網技術和 5G 應用的先發優勢，Skyworks 第二季財報亮眼，週四 (19 日) 收漲 0.44%，至每股 102.48 美元，盤後仍續漲 3% 左右。

Skyworks 週四（19 日）收漲，達 102.48 美元，盤後仍續漲約 3%。(圖: google)

Skyworks 第二季營收為 8.943 億美元，雖然年增率為 -1%，但仍優於分析師預估的 8.87 億美元。排除部分成本，non-GAAP 每股純益為 1.64 美元，優於分析師預估的 1.6 美元。

執行長 Liam Griffin 表示，這個優異的財報結果是歸功於我們擁有更廣的業務 (5G)、執行力穩健，以及穩健的業務模式。

Griffin 近一步指出，透過我們建立的 Sky5 平台，使 Skyworks 在物聯網技術和新興的 5G 應用趨勢中擁有先發優勢。

Skyworks 財務長 Kris Sennesael 在電話法說會上宣告，Skyworks 對未來戰略發展深具信心，故將大幅調高季度股息。

Sennesael 並表示，未來預計營收增幅從 11% 上調至 13%，約達 10 億美元，利潤也會增長，non-GAAP 每股純益增長 16% 至 1.91 美元。

除了目前的物聯網 (IOT)，全球更積極發展 5G 技術應用的萬物聯網 (IoE)，而 Skyworks 生產的射頻 (RF) 元件正是廣泛應用在萬物聯網中的關鍵元件，使該公司未來獲利前景可期。

近期 Skyworks 與國家儀器 NI (NATI-US) 攜手合作，測試 5G 整合式平台的產品。