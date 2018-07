大車隊攜手HAPPY GO 跨界點數折抵車資

台灣大車隊 (2640) 為國內計程車業領導品牌,市佔率第一, APP 目前已達 300 萬會員;應因時代趨勢,大車隊宣布成為首家推動行動支付結合跨界點數可折抵車資車隊平台。今年 7 月與國內最大點數平台 HAPPY GO 合作,推出 HAPPY GO80 點可折抵車資 20 元的活動,全台不限區域、不限趟數皆可使用,以北北基地區來說,卡友搭計程車起跳金額等於只要 50 元。近年來除銀行推出的信用卡集點外,跨通路整合的紅利點數平台紛紛崛起,深深影響消費者購物模式,55688 台灣大車隊看準這一波「點數經濟」潮流,跨界與全國最大點數平台 HAPPY GO 攜手合作,讓乘客享受雙重好康。大車隊指出,凡下載 55688APP、綁定信用卡,同時綁定 HAPPY GO 卡,只要有乘車需求時,透過 APP 叫車並採用綁定信用卡支付,除了指定銀行信用卡可享每月最高百元刷卡金回饋,還可再加碼使用 HAPPY GO 優惠折抵,80 點現折 20 元車資,相當於只需要 50 元的起跳金額。



而即日起至 9 月 28 日,額外加碼推出「HAPPY DAY 週五輕鬆 GO」的活動,每週五前 100 位搭乘台灣大車隊的 HAPPY GO 卡友,完成 80 點折抵 20 元活動者,可再獲得 80 點,等於現賺 100% 現金回饋。



台灣大車隊目前提供的支付方式已有超過 10 種以上,如今更擴展到點數平台的跨界合作,全方面考慮到所有消費者的需求,派車平台與點數平台的跨領域整合,預期將會為台灣大車隊導入更多喜好非現金支付的客源。