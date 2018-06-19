大車隊通過每股配發4元股利 現金股息3.5元、股票股利0.5元

台灣大車隊 (2640) 今(19)日召開股東會，會中除通過承認去年財報外，同時也通過每股配發 4 元股利，其中現金股利 3.5 元，股票股利 0.5 元。台灣大車隊董事長林村田表示，台灣大車隊去年度致力於多角化經營服務，結合各項新業務及合作案來增加隊員載客率、降低其營運成本；並增加轉投資業務以擴大營收基礎，去年度合併營收 16.94 億元，年成長 2.3%，合併稅後盈餘為 2.21 億元，每股盈餘 (EPS) 為 4.56 元。



在研發成果方面，持續研發更便利、更精確穩定的 APP 系統服務乘客，目前 APP 會員數已突破 300 萬人，叫車自動化比例已高達 94%。



展望今年，林村田表示，將持續以『資訊服務媒合平台』概念為宗旨，架構 55688 生活密碼，以服務『國民生活需求大小事』為主軸，開創生活業務新領域。例如生活大管家、酒後代駕、包車旅遊、微搬家及居家清潔等此類新型態業務，皆在起步階段，目前使用介面及人數都明顯增加，未來，業務發展將持續樂觀成長。



林村田指出，除持續招攬優質司機加入外，也遵遁政府政策推出多元化計程車，提供乘客更多樣化乘車選擇。有鑑於非現金支付的潮流趨勢，持續朝多元行動支付平台前進，以期提供乘客更簡單便利的支付體驗，同時發展會員經濟，提高會員黏著度。非現金支付平台除讓乘車付款更便利外，與同業產生差異化，拉大與競爭對手之距離，同時也讓台灣小額支付環境更加友善及便利。



此外，因應電商平台等熱絡交易活動，子公司全球商務快遞已與大型電商購物網站合作提供快遞業務，從 B2B 業務擴及 B2C 及 C2C 服務，提供全方位的服務。

