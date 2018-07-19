〈歐盟鋼品防衛措施〉對23項採防衛措施 台廠受衝擊估近400億元

歐盟在美國實施「232 條款」後，為避免遭課稅的鋼鋁產品轉銷往歐洲市場，今 (19) 日也啟動臨時防衛措施，針對進口至歐盟的 23 項鋼品限制配額，若超過配額則加徵 25% 的關稅。以去年歐盟自台進口資料來看，23 項鋼品進口總額為 13 億美元（約新台幣 397 億元）。經濟部國貿局指出，已向歐盟強力主張不應課徵防衛稅，並將於 9 月將與歐盟進行聽證會，捍衛國內鋼鐵業者的權益。

為因應全球鋼鐵產能過剩，及美國最近採取 232 條款之措施，可能引起的貿易轉向，歐盟週四啟動臨時防衛措施，防止在美國對進口鋼鐵和鋁征收關稅後，進入歐盟的鋼鐵進口激增。

歐盟執委會針對 23 種鋼鐵產品採用全球配額和關稅結合的辦法來限制進口。根據歐盟公告指出，配額是根據過去三年進口情況制定，且採「先到先配」，超過配額的進口鋼鐵產品將加征 25% 的關稅。

歐盟此次措施涵蓋之 23 類鋼品主要來源國為土耳其、印度及中國大陸。台灣去年進口金額約為 13 億美元 (約 397 億元台幣)，佔歐盟進口總額 5.6%，排名第 7。

不過歐盟也公告在規章生效前已裝船運往歐盟之產品不適用臨時措施。同時也針對越南、印尼、中國等國給予微量豁免，部分產品排除適用臨時防衛措施。

貿易局指出，本案過程中均與相關公會及業者代表開會研商，並聘請律師協助向歐盟提出主張。包括要求終止鋼品防衛措施調查，針對歐盟倘最終仍針對部分類別鋼品採行防衛措施情況，要求應給予我國國家配額等，以維護業者權益，也預計於 9 月將與歐盟進行聽證會。