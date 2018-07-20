另類節能減碳商機 紡綜所推節能衫 技轉聚紡等14廠

節電議題受到高度關注，帶動透氣排汗的節能衫商機興起，紡綜所近年著手研發相關技術，目前已成功技轉給聚紡 (4429-TW)、歐都納、達紡等 14 家業者。紡綜所也透露，未來也將針對織物廠提供節能驗證，預計相關規範今年底上路，屆時可擴大節能衫的技術應用與附加價值。

紡綜所所長李貴琪今 (19) 日出席節能衫技術推廣成果發表會致詞指出，日本於 2005 年起實施環境輕量化政策，並規定為企業社會責任，除了節電減碳成效卓越，更帶起節能衫商機，認為台灣也具有龐大的潛在市場。

紡綜所表示，研發節能衫的技術與推廣今年已經邁入第三年，已將技術轉移至像是聚紡、歐都納、達紡等 14 家廠商，涵蓋纖維、織布、成衣、品牌等業者。

此外，紡織所也透露，目前成的部分已經進入節能減碳產品標章驗證階段，待通過後亦有助提升產品的附加價值。今年底亦將向上，針對中游織物、布料廠提供相關驗證，現已經著手草擬新檢測規範，最快預計年底上路。

紡綜所指出，研發的節能衫技術以高、中、低活動量與各式工作環境的三大族群作為區分，針對不同需求提供對應的排汗透氣涼感技術。更依據國際熱舒適 ISO 7730 標準與 ISO/CD 18640 規範建構節能衫驗證規範作為企業工商團體採購參考指引。