2因素影響鋼鐵市場競爭加劇 金屬機電產值成長率下修為1.96%

受到美國提高鋼材進口關稅，以及中國冬季限產禁令解除，預期將使鋼鐵市場的競爭加劇，工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 根據台灣製造業趨勢預測模型 (IEKCQM, Current Quarterly Model) 預測結果，2018 國內金屬機電業產值成長率調整為 1.96%，較上次預測下修 0.14 個百分點。

工研院 IEK 指出，全球鋼鐵報價續揚有利台灣金屬以及機電產品的報價，加上石油輸出國家組織 (OPEC) 主要產油國減產執行率超標、經濟合作暨發展組織 (OECD) 原油庫存持續下降，今年國際原油均價可望較去年上漲 30%，推升全球通膨預期，金屬機電業可望溫和擴張。

但隨著美國提高鋼材進口關稅，加以中國大陸冬季限產禁令解除，導致中國大陸粗鋼生產與外銷數量大幅回升，可能加劇市場競爭。

且美中貿易衝突升高，川普政府對歐盟、日本亦逐漸擴大施壓，貿易保護情緒蔓延，擴大金融市場波動，持續影響投資與消費者信心，亦可能干擾部分動能。

根據 IEKCQM 預測，2018 年金屬機電業產值成長率調整為 1.96%，較上次預測下修 0.14 個百分點。

從整體製造業來看，工研院 IEKCQM 預估 2018 年台灣製造業產值成長率將為 3.27%，較上次預測略為下修 0.02 個百分點。預期 2018 年台灣製造業產值成長趨緩機率將為 34.8%，較上次預測稍微調升 1.3 個百分點。