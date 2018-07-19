兩市低迷創業板指跌逾1% 航空股下挫

今日滬深兩市股指集體小幅高開，開盤不久便強勢衝高，隨後兩市雙雙快速回落，下跌翻綠。創業板指走勢相對較弱，下跌逾1%。午後，三大股指維持低位震蕩走勢。最終滬指收盤小幅下挫0.53%，日K線五連陰。滬指收報2772.55點，跌0.53%，成交額1294億。深成指收報9148.78點，跌0.51%，成交額1816億。創業板收報1590.06點，跌1.11%，成交額680億。

盤面上，個股呈現普跌態勢，鋼鐵、高送轉、水泥、尾氣治理等少數上漲；農業、機場航運、在線旅遊、海南、黃金等板塊跌幅居前。

超級高鐵概念尾盤拉升，亞夏股份(002375-CN)、中科電氣(300035-CN)雙雙封漲停，勘設股份(603458-CN)、凱發電氣(300407-CN)等個股紛紛跟漲，消息面上，馬斯克將在貴州修建中國首條超級高鐵。

航空股今日大幅走低，東方航空(600115-CN)、南方航空(600029-CN)、中國國航(601111-CN)跌超5%，春秋航空(601021-CN)、華夏航空(002928-CN)等多股下跌。

高鐵概念股臨近尾盤快速拉升，中科電氣(300035-CN)、亞夏股份(002375-CN)漲停，勘設股份(603458-CN)、時代新材(600458-CN)等個股跟漲。

由於不確定因素仍然存在，目前A股市場處於構建中期底部區域階段，反彈行情難以一蹴而就。建議逢低配置醫藥、旅遊、食品飲料等領域的消費龍頭，挖掘計算機、航天航空裝備、傳媒等細分行業成長品種。

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