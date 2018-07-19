神藥加持 聯康生物連漲11個交易日 問鼎下一個生醫巨頭

近期醫藥股普遍回檔，但港股小型股聯康生物 (0690-HK) 卻悄悄地連漲了 11 個交易日，漲幅約 7%，成交 2406.7 萬股，截至今 (19) 日下午盤，股價來到 0.111 元，上漲 2.778%。

圖：新浪財經

聯康生物吸引股民眼球，主因除了聯康「神藥」-- 金因肰、金因舒備受市場關注外，第三顆「神藥」：特立帕肰，也正加緊研發與投入的腳步。

特立帕肰是專治骨質疏鬆藥物，中國早於 2002 年 11 月 26 日，將世界第一個骨形成企進劑肰類藥物 -- 特立帕肰推向美國市場；半年後，獲得歐洲 EMA 批准。到 2009 年，特立帕肰以銷售額 5.07 億美元，登上美國藥品銷售 TOP200 榜單 120 名。

2010 年 7 月 23 日，禮來 (LLY-US) 將特立帕肰帶到日本；2011 年 3 月 4 日，特立帕肰獲得中國 CFDA 批准上市，並由禮來在親自獨家銷售，商品名為 Forteo 和 Forsteo。

雖然特立帕肰僅 1 年便取得近 18 億美元的銷售額，但 2014-2019 年是多肰類重磅藥物的專利到期高峰期，其中禮來 (Eli Lilly And Co) 的特立帕肰便將在 2018 年 12 月失去專利保護。

經過 4 年中國市場的培育，2015 年，特立帕肰全球的銷售達到約 13.48 億美元；2017 年，因在美國市場採用的批發商零售模式，使得特立帕肰量價齊升，銷售額約 17.49 億美元，較 2016 年增長 17%，成為禮來的前 5 大產品。

雖然特立帕肰僅一年便取得近 18 億美元的銷售額，但智通財經 APP 瞭解到，2014-2019 年是多肰類重磅藥物的專利到期高峰期，其中禮來的特立帕肰便將在 2018 年 12 月失去專利保護。

專利到期後，在全球人口老齡化加重，全球骨質疏鬆症人群急劇增加的背景下，其他仿製藥企業絕對是不會放過這一機會的，甚至只會提前進行佈局。

比如美股的安進 (AMGN-US)、Pfenex(PFNX-US)，A 股的信立泰 (002294-CN)、翰宇藥業 (300199-CN)，港股的聯康生物，以及未上市的聯合賽爾公司等，無疑將給禮來帶來壓力。

Pfenex PF708 與原研特立帕肰做臨床試驗，因效果明顯，Pfenex 將在 2018 年第三季向 FDA 提交新藥申請，有望在 2019 年第三季上市銷售。

2017 年 11 月，泰利信子公司蘇州金盟、成都金凱研發的「注射用特立帕肰」(重組人甲狀旁腺素 1-34(rhPTH1-34) 凍乾粉針) 的上市申請獲得 CFDA 受理 (CXSS1700023)。

港股中，目前僅只有聯康生物攻入特立帕肰的研發領域，成為 H 股中的唯一標的。

CFDA 資料顯示，聯康生物的 Uni-PTH 目前處於 NDA 提交階段，資料上同樣優於禮來的特立帕肽，並且在劑型上，聯康生物不僅有凍乾粉，還創新升級讓凍乾粉直接變成了水針，使用上更為方便。其中，凍乾粉針的劑型有望最早在 2019 年推出。若計畫順利，完全能與 Pfenex 在時間上一爭高下，成為國內第二家推出該類產品的公司。

而這也意味這 Uni-PTH 能為聯康生物帶來巨大的收益。結合目前的市場和禮來資料對標，2020-2022 年，Uni-PTH 的銷售額分別有望實現人民幣 288 萬元、482 萬元、809 萬元，3 年複合增長率約 68%。

除了 Uni-PTH，聯康生物研發管線另一亮點則在糖尿病領域，包括阿卡波糖、GLP-1 誘導劑 E4、人促紅細胞生成素 EPO-Fc 等。

阿卡波糖近期將啟動人體生物等效性研究，領先於同品種在研專案進度，有望成為第一批申報生產批文的廠商；GLP-1 誘導劑 E4，因獨特療效，一旦上市，預計會使銷售創新高，有望在 2021 年實現人民幣 1250 萬元的銷售額；EPO-Fc 從研發角度，聯康生物很有可能成為國內最早供應長效 Uni-EPO-Fc 產品的提供商之一，預計 2024 年的銷售額能實現人民幣 2.93 億元。

聯康生物連漲 11 個交易日其來有自，綜合特立帕肽市場，以及聯康生物在該領域的領先地位、以及糖尿病等研發管線的動作，並加以結合現有銷售能力，該公司的前景無疑非常樂觀。