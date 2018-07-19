【大行報告】中金：華能(00902-HK)是行業中首選

發改委與能源局發布《關於積極推進電力市場化交易，進一步完善交易機制》的通知，主要内容包括提高市场化交易電量规模。其中明確确取消跨省跨区电力交易的限制，加快配额制落地，促進新能源消纳。

政策計劃通過北京、廣州兩個交易中心平台，組織跨省電網與清潔能源企業的交易，有望改善保障性利用小時以外超發電量的消納，提高新能源企業投資回報，促進新能源投資。中金相信新政有望改善及消化過多發電量，提高新能源企業投資回報，促進新能源投資，亦有助提高整體交易規模。

中金相信有望改善及消化過多發電量，提高新能源企業投資回報，促進新能源投資，亦有助提高整體交易規模。中金指此政策符合更多形式市場化的電改大方向，對利用小時敏感度高。

中金表示，新政對於擁有穩健派息的華能(00902-HK)有利，故續予「推薦」評級，目標價6.42元，並認為是行業中首選。該行亦看好龍源電力(00916-HK)，維持「推薦」評級，目標價8.65元。

華能半日升2.293%，報5.8元，成交3508萬股，涉資2.92億元。龍源電力半日升2.293%，報5.8元，成交3508萬股，涉資2.92億元。龍源電力報6.79元，升0.593%，成交705.4萬股，成交4783萬元。

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