台積5奈米無塵室與鴻海10.5代廠訂單到手 漢唐近期兩岸接單逾百億

無塵室與機電系統整合供應商漢唐 (2404) 報喜！傳出不單順利搶下台積電 5 奈米先進製程無塵室建案大單，而鴻海 (2317) 廣州 10.5 代面板廠案均已到手，近期漢唐兩岸接單金額超過百億元，下半年開始認列入帳。半導體先進製程持續推進，龍頭業者的新廠建置案持續推出，另外兩岸面板業者部分也大舉擴建 10.5 代廠，均讓無塵室與機電系統整合商大單持續湧入。而漢唐官方對於公司今年營運展望抱持樂觀看法，尤其透露，下半年非常樂觀。



業界傳出，漢唐在半導體部分，不單取得台積電 5 奈米先進製程無塵室建案大單，另外美光中科廠案也奪下，面板廠部分，鴻海集團在廣州投資的 10.5 代面板廠工程案重新招標，漢唐也有近 30 億元大單到手。



依據業界估算，漢唐近期兩岸接單總金額達到百億元規模，並陸續自今年下半年起認列入帳，下半年營收將可以達到 90 億元，全年營收超過 150 億元，年增 20%，全年獲利表現甚為可期。