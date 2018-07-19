臺鹽打造8檔年銷億元明星產品 吳旭慧：已完成其中7項

臺鹽 (1737-TW) 積極進行旗下品牌及通路的優化，公司總經理吳旭慧今 (19) 日指出，臺鹽以近 1 年規劃打造 8 檔年銷億元產品，目前已完成其中 7 項，預計在今年底前完成最後一項，等於是為臺鹽的營運射出 8 支箭，產品並走向國際化的行銷。

吳旭慧是在今天開展的南港展覽館發表臺鹽的美容、皮膚清潔產品升級，並與台灣老牌通路及通路管理商大昌華嘉公司結盟前，接受訪問並提出臺鹽營運的新規劃。

吳旭慧指出，臺鹽目前在優化及通路的營運上，規劃打造 8 檔年銷億元產品，目前已完成其中 7 項，產品並將走向國際化的行銷，其中在保養品上「綠迷雅」系列並已銷售到泰國市場，而包裝水產品目前也已銷售到新加坡、越南及中國大陸的市場。

至於通路的優化上，臺鹽目前在全台有 100 個加盟及直營門市，吳旭慧指出，臺鹽目前不只追求數量的增加，也追求在門市銷售的優化，規劃依產品屬性的不同，在對的地方賣對的產品，讓門市不會看起來像個雜貨店，如接近菜市場的門市就以賣包括臺鹽的包裝水為重要訴求。

臺鹽去年營收 27.57 億元改寫歷史次高，吳旭慧認為在產品、通路的優化完成之後，將進一步帶動營收竄高。

臺鹽去年在皮膚清潔、保養品及保健食品的營收占 20-25%，預估這類產品銷售在今年有雙位數的成長。