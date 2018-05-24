漢唐獨董結構強 股東提案要求多配息 現金殖利率上看9.4%

無塵室工程廠漢唐 (2404) 有股東要求增加 1 元現金股利，若股東會通過，則漢唐今年所配發的去年股息將達到 6 元，現金殖利率達到 9.4%，相當高；另外漢唐今年的三席獨立董事候選人為聯傑國際 (3094) 董事長郝挺，愛普 (6531) 董事長蔡國智兩位現任獨立董事，還有聯發科 (2454) 旗下晨星半導體副總經理高金門，若順利當選，凸顯出漢唐與半導體業者關係深厚。漢唐今年董事會擬配發去年 5 元現金股息，較前一個年度在現金股息上少 1 元，但有股東提案，希望增發 1 元現金，若本案能在該公司 6 月 12 日的股東會上通過，尤其漢唐過去有相同的案例，則意味著漢唐股息將達到 6 元，以 23 日收盤價 63.9 元計，殖利率達 9.4%。



另外漢唐今年將要董監改選，預計選出六席董事與三席獨立董事；漢唐原先董事與獨立董事提名人數分別多達 8 人與 5 人，但爾後有董事與獨董候選人婉拒提名，目前提名人數與預定人數相同。



漢唐六席董事候選人為董事長陳朝水、總經理陳柏辰、德勝董事長林坤銘、嵩全董事長宋學仁、漢唐行政副總經理李惠文，以及漢唐技術長李若瑟。至於三席獨立董事候選人為郝挺及蔡國智和高金門。

