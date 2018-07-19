川普首席經濟顧問：美國經濟增速半年內將達4% 更多減稅即將到來

川普首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 周三對美國經濟發表了樂觀看法，認為美國經濟增長將大大高於過去 10 年的常態。

庫德洛在 CNBC 上發表講話時表示，美國現在的經濟增長率是 3%，一、兩個季度後可能達到 4%。這都是好消息，實際上意味著為數百萬人提供了工作機會。

作為川普政府推動經濟增長計劃的一部分，庫德洛表示，未來還將出台更多的減稅措施。當被 CNBC 問及政府是否考慮在去年年底通過減稅後，頒布更多的稅收法規時，庫德洛說可能會有「2.0、3.0 和 4.0 版本」。

經濟學家普遍預計，第第二季增長將接近 4%，而第第一季 GDP 增長 2%；2017 年，美國經濟增長 2.3%。

此外，庫德洛還表示，預計很快會收到來自歐盟的重要貿易建議。

庫德洛在接受 CNBC 採訪時表示，目前正在與歐洲多個單一國家進行討論，歐盟委員會主席容克下周也將到訪華盛頓。

庫德洛表示，將於容克進行貿易方面的討論，且自己被告知容克將帶來非常重要的自由貿易建議。但庫德洛也表示，他目前無法證實這一點。

川普在多個方面與歐盟展開了貿易討論，並通過對鋼鐵和鋁進口產品徵收關稅，以及對汽車徵收關稅的威脅，使歐洲人「就範」而走上談判桌。

在上周川普參加北約首腦會議後，關稅已經使歐洲和其他地區的長期盟友陷入癱瘓，緊張局勢進一步升級。

但歐美之間的緊張局勢，似乎並沒有阻止事情的進展。庫德洛表示：

我通過消息來源，包括我們的大使，告訴我德國總理默克爾一直在努力。川普總統把貿易這間事放在了檯面上，歐洲人正在正視這些問題，我們可能會驚喜萬分。