東台下半年積極朝南向及歐洲發展 打入印度機車大廠供應鏈

東台精機 (4526) 指出，針對中美貿易戰所導致的市場緊張，目前並無實質影響出現，但東台下半年將積極朝南向與歐洲行銷，進一步分散地區營收占比，藉此消弭風險。此外，東台主動出擊印度重要汽車產業聚落，積極拓銷，已成功打入當地機車大廠供應鏈。展望第三季，東台指出，集團將參與多場展覽活動，包括積極搶攻航太產業，於 7 月 16 日至 22 日參與 2018 英國法茵堡航空展，此為全球第二大航空展，預計吸引全球各地買家前往參觀，集團並主推東台 HTH-80 臥式五軸加工中心機、亞太菁英 G 系列五軸跨軌式高速龍門加工中心機與 MC18200 超長行程雙五軸龍門加工中心機、榮田 精機 VL 系列立式車銑中心機等專攻航太產業之機型，完整呈現東台集團在航 太產業多元的應用能量。



此外，為進一步推廣 3D 列印製程，東台也將參與 8 月 29 日至 9 月 1 日的台灣國際 3D 列印展，展出全新開發的金屬粉床式積層製造設備 AMP-160。



東台精機董事長嚴瑞雄表示，3D 列印技術製程是加法，和以往切削加工工具機採用的減法製程不同，且 3D 列印的特色在於優異的客製化能力，與傳統大量製造觀念完全不同，要運用金屬 3D 列印技術來打造工業產品，很多產品的設計要先改變，必須製程、設備、材料一起來，從一開始的產品設計就要有全新思考。

