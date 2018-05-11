東台首季轉盈 4月營收創同期新高

東台精機 (4526) 首季轉虧為盈，每股盈餘回升至 0.24 元，同時也公布 4 月營收為 11.87 億元，單月營收創同期新高。東台去年首季因認列匯損及轉投資事業虧損侵蝕，使得單季每股虧損 0.46 元，今年接單持續回溫，第一季營收 22.06 億元，年增 9.37%，營業毛利 5.56 億元，毛利率回升至 25%，稅後淨利 0.52 億元，每股盈餘達 0.24 元。



東台集團目前在手訂單超過 40 億元，對今年營收企圖挑戰百億元大關。



東台 4 月合併營收攀升至 11.87 億元，年增 92.98%；前 4 月合併營收 33.33 億元，年增 26.27%。



集團整體而言，4 月工具機營收佔 82%，電子設備部門營收佔比 18%。在產品應用面，汽機車產業約佔營收 33.3%，電子業約占 14.7%，航太業約佔 12.4%。



市場面表現來看，前 4 月以台灣、大陸為主要市，約占 63.67%，歐美地區約占 20.86%，亞洲其他地區則占 10.67%。