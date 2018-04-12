子公司打入韓國航太市場 東台受惠挹注業績增

東台精機 (4526) 子公司亞太菁英五軸產品已成功打入韓國航太市場，4 月初參與 SIMTOS 韓國國際機床展時，展出各式航太工件吸引目光，已與數家航太客戶洽談訂單，可望挹注母公司東台業績。東台自結 3 月營收合併營收為 8.22 億元，較上月增加 61.95%，年減 6.9%；累計第一季合併營收為 21.46 億元，較去年同期增加 6.01%。



以集團而言，工具機營收占比為 85%，電子設備部門營收占比 15%。在產品應用面，汽機車產業約占營收 46%，電子業約占 13%，航太業約占 5%。



以市場面表現，第一季以台灣、大陸為主要市場，約占 60%，亞洲其他地區則約 15%，歐美地區則占 25%。



東台本週參加第 10 屆國數控機床展覽會 (CCMT)，由中國子公司東昱精機產製的東台熱銷機種，未來除了供貨將更為順暢外，也減少了關稅，東台積極搶單。



歐美市場方面，強化歐美地區的推廣活動，吸引土耳其客戶組團前來東台、榮田、亞太菁英、譁泰精機進行交流與採購；東台將於 4 月 17 日至 20 日與代理商於 EXPOMAQ 2018 墨西哥國際工業機械展聯合展出。



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