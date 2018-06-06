巴西央行出手阻貶里爾無效 股匯雙殺

巴西里爾持續受到強勢美元與政治不確定性影響，巴西央行在 5 日進入外匯市場干預，出售外匯掉期合約，但仍無法阻止該國貨幣重挫至兩年低點，巴西主要股市指數一同下滑。

外匯掉期 (FX Swaps) 為結合外匯現貨及遠期交易的一種合約，雙方約定某一日期按即期匯率交換一定數額的外匯，然後在某一日期，按約定的匯率 (即遠期匯率) 以相等金額再交換回來。

週二，巴西央行進場阻貶，共出售 4.5 萬口外匯掉期 (FX Swaps) 合約，但僅提供該國貨幣短暫幾小時的支撐，巴西里爾仍重貶 1.8% 至 3.812 兌換 1 美元，為 2016 年 3 月以來的最低水平，6 日早上則稍微反彈至 3.8060 兌 1 美元。

美元兌巴西里爾走勢

在過去兩個月，巴西里爾已下跌達 11%，除了主要原因強勢美元之外，巴西卡車司機罷工、總統大選的不確定性、油價攀升與成長緩慢皆為影響因素。

在巴西央行干預政策無效之下，市場將焦點放回 10 月的總統大選，以及新政府是否會繼續實施財政改革。民調顯示，目前極右派候選人 Jair Bolsonaro 的呼聲領先民粹主義者 Ciro Gomes。

另一方面，巴西卡車司機因抗議上漲的燃料價格進行大罷工，政府因此同意調降柴油價格，政府支出增加。上週被視為支持自由市場的巴西石油公司執行長 Pedro Parente 辭職下台，他表示原因為政府與該產業的意見分歧，他的離去造成該公司股價下跌，同時亦引發投資者擔憂政府是否會開始干預更多的產業，將持續追蹤對股市的影響。

巴西石油公司股價走勢日線圖

巴西股市也受到衝擊，聖保羅股市指數週二下跌 2.49% 至 76641.73 點，過去 3 週已下跌超過 11%。