eBay移情別戀搭上Adyen PayPal暗自垂淚 盤後股價重挫

在長期以來的合作夥伴 eBay (EBAY-US) 表示將改與新的支付提供商合作後，PayPal (PYPL-US) 股價周三在盤後交易中暴跌 10%。

eBay 決定開始使用 PayPal 的競爭對手 Adyen 處理付款事宜。當用戶登出時，他們可以選擇留在 eBay 上使用 Adyen 的服務，或離開網站繼續使用 PayPal。Adyen 還將為賣家提供更低的成本和更簡易的定價結構。

eBay 和 PayPal 也討論了 直至 2023 年 7 月到期的新合作條款，這項新的協議並非延長原有於 2020 年到期的經營協議。

雖然雙方在同一家公司下經營了 13 年，但 eBay 和 PayPal 在 2015 年分別成為獨立的業務個體。

在周三公佈的財報中，EBay 在最近一季收入達到 26.1 億美元，每股收益 59 美分。這兩項數據均符合分析師預期，股價在盤後交易中上漲超過 6%。

PayPal 周三也公佈了財報，其最新一季收入為 37.4 億美元，每股收益 55 美分。

PayPal 股價在過去一年中翻了一倍，周三收盤創紀錄的 85.32 美元，盤後交易則下跌 10%，達 76.58 美元。