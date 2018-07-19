解決融資難 人行窗口指導MLF定向放水

為瞭解決中國當前融資難的困境，傳人行近來窗口指導銀行，將另外提供中期借貸便利 (MLF) 資金，用來支持貸款投放和信用債投資，並特別要求必須為產業類，不可買金融債。

《21 世紀經濟》報導，有銀行金融市場部門人士透露，目前已收到相關通知，而且人行對銀行有具體額度要求。對於信用債投資，央行視窗指導顯示，對 AA + 及以上評級按 1：1 比例給予 MLF，AA + 以下評級按 1：2 給予 MLF 資金，要求必須為產業類，金融債不符合。

《第一財經》報導，多家銀行內部人士表示，基本上不太投太投 AA + 及以下債券，主要鎖定 AA + 以上，而且過去向來不怎麼投民間企業、實體企業評級債。這回人行下令，強化對銀行的引導作用，接下來銀行會多選擇投資幾個 AA + 以下評級信用債，將資金引入實體經濟，舒緩民間企業融資困難的情形。

進一步探究人行為何要這麼做？主要是近來債券違約事件頻傳， 加上多數違約債券都是 AA + 及以下評等，截至 7 月 18 日，已經有 28 支債券出現違約，除了滬華信是 AAA 級以外，其他違約債券通通是 AA + 及以下評等，導致金融機構的風險偏好發生變化，導致「AAA 債買不到，AA + 賣不掉」的情況。

銀行資金進場究竟能不能改善低評等債券的流動性，仍有待觀察。這項作法最具爭議的是，以後 AA + 債券如果出了風險算誰的？還是已經默認滾動續發債券？在目前企業信貸違約可能進一步加劇的情況下，未來必須小心金融機構出現壞帳風險。

招商銀行首席經濟學家丁安華表示，人行這番動作代表「寬貨幣 + 緊信用」政策組合走到終點。寬貨幣引導利率下行，從利率債向信用債傳導，進而引導實體經濟的融資成本下降，讓整個經濟的利率傳導機制進而恢復。