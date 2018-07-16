中國人行擬新規 騰訊和支付寶將失去10億人民幣營收

螞蟻金服的支付寶與騰訊的微信支付已佔據中國移動支付的大半江山，中國人行 (PBoC) 頒布一項新的法規，客戶資金將只能用作其存款準備金，不可挪用投資或收受利息，預計騰訊和支付寶將痛失近人民幣 10 億元營收。

螞蟻金服的支付寶與騰訊控股 (0700-HK) 的微信支付是中國市佔最高的兩款行動支付，2018 年第一季市佔率各是 54% 和 39%，當使用者接收款項但沒有立即轉到其銀行帳戶或其他投資，款項就會存放在第三方支付平台，預估存有千萬元人民幣。

儘管微信和支付寶不似傳統銀行，這兩家集團之前皆獲准操作存於該平台的客戶資金用作存款準備金。然而，自 2017 年 1 月開始中國人行陸續出手，要求第三方支付集團必須將 20% 的客戶資金改存到一家商業銀行中的獨立託管的帳戶中，並規定該帳戶無法收受利息，同年 4 月上調存款準備金率至 50%。2018 年 6 月更調高到百分百。

中國人行頒布這項新規定，主因是希望防止詐欺與維護客戶權益，由於騰訊和阿里巴巴等支付集團使用客戶資金或用於高風險投資，使得該集團在多家金融機構存有資金，無形中增加監管困難度。

中國人民大學金融研究員 Dong Ximiao 表示，存款準備金並不是支付機構的財產，所有權應屬於其平台使用者，這項新規定是重要的措施，能匡正目前混亂的金融行為。

另外中國人行還宣告，網聯和中國銀聯將合作取代商業銀行，成為第三方支付機構的指定資金託管單位。

針對這項新規定，騰訊表示，目前正實施新的規定，已通知相關股東人員這項消息；支付寶表示已做好準備，以完成央行要求，並強調從未依賴準備金作為收入來源，與支付寶關聯的「餘額寶」貨幣基金並不會受到任何影響。

中國銀行支付與結算部門 Xie Zhong 給這項決定給予肯定，他表示央行調高存款準備金且不支付利息，將能夠加強監控這些支付集團。他們還推出專門的清算所 ─ 網聯 (NetsUnion Clearing)，專門處理第三方支付機構違規從事跨行清算業務，改變支付機構與多家銀行開展業務的問題。

雖然支付寶與微信運用客戶資金相當保守，但他們已透過將資金存入多家商業銀行帳戶取得可觀的利息收益，騰訊 2017 年報中顯示，利息收入已為該公司帶來人民幣 39 億的收入，佔總營收 1.7%。支付寶母公司螞蟻金服尚未上市，並未發佈財報，但支付寶過半的市佔率也足以想見利息收入會更高於騰訊。

據通訊產業研究機構 Analysys Mason 報告顯示，中國行動支付交易高達人民幣 109 萬億元，中國人民已經習慣使用行動支付而非使用現金，無論是上超市購物、搭計程車或是向朋友借付款都使用行動支付。